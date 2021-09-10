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Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Ксенією Мішиною після публічного розставання

10 вересня 2021, 11:24

Сценарист кварталу переможець Холостячки Олександр Еллерт вперше відверто розповів, що у нього відбувається з Ксенією Мішиною.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина
Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / instagram.com/ellert_a

Український артист Олександр Еллерт довго відмовлявся говорити про те, що відбувається між ним і Ксенією Мішиною після публічного розставання. Проте їх бачили то в аеропорту, коли він проводив її у відпустку, то потім на весіллі друзів, де Мішина зловила букет, а Еллерт знімав це на відео.

Тепер Олександр прийшов на шоу 29 питань від Люкс ФМ, де відверто відповів, що між ними з Мішиною відбувається.

Гуморист назвав Ксенію Мішину своєю слабкістю, а також "коханою жінкою". Цього разу він розповів, в яких стосунках з нею.читайте такожКсенія Мішина і Олександр Еллерт разом підігріли чутки про таємні стосунки

"Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось в таких ми відносинах", - сказав Олександр.

Він не став говорити, чи був букет на повний зріст на день народження від нього. Також він сказав, що підписаний на Мішину і лайкає фото. Він також сказав, що що вона колись лайкала його фото. Пояснювати подробиці він відмовився, сказавши ведучому: "Відчепися!".

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Нагадаємо, Олександр Еллерт опублікував зворушливі кадри з Ксенією Мішиною, зібрані в одне відео під аудіотрек I wanna be your slave Maneskin.

Як відомо, після "розставання" з Олександром Еллертом Ксенія Мішина з красенем-чоловіком з'явилася на червоній доріжці Одеського кінофестивалю.

Ксенія Мішина заявила, що покинула Олександра Еллерта ще 16 липня.

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