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Актриса Ірина Поплавська зіграє українську Катю Пушкарьову в серіалі Моя улюблена Страшко

24 червня 2021, 12:00

Молода українська актриса отримала роль в новому серіалі 1+1. Ірина Поплавська розповіла про зйомки.

Моя улюблена Страшко
Моя улюблена Страшко-Ірина Поплавська / 1+1

Телеканал 1+1 активно працює над прем'єрою нового україномовного серіалу Моя улюблена Страшко - адаптацією всесвітньо відомого Колумбійського серіального формату Betty la fea або Ugly Betty.

Сьогодні стало відомо, хто виконає головну жіночу роль в серіалі. Роль Насті Глушко втілить молода українська актриса, випускниця майстерні Льва Сомова Ірина Поплавська.

Ірина прикрасила обкладинку видання КП в Україні і вперше дала ексклюзивне інтерв'ю, в якому розповіла про те, як пройшла кастинг в серіал, яка її героїня і як сама пережила булінг в школі.

"Моя героїня Настя Глушко дуже хороша, абсолютно чиста душа. Але разом з тим вона дуже сильна. З самого початку у неї вже все є, крім усвідомлення і розуміння цього. Десь вона буде дуже кумедна, я б навіть сказала трохи дивна. Моя героїня влаштовується на роботу в косметичну компанію помічником генерального директора. Виглядає вона зовсім не так, як людина з б'юті-індустрії. Незважаючи на булінг, на те, що її не сприймають, Настя не втрачає віру в те, що все вийде. Ми намагаємося показати - можна бути сильніше всіх неприємностей, проблем, і не можна дозволяти себе зламати. Потрібно просто йти вперед", - ділиться актриса.читайте такожГрупа Kazka презентувала саундтрек до серіалу Моя улюблена Страшко на 1+1

Також у відвертому інтерв'ю Іра згадала особисту історію булінгу, яка багато в чому нагадує ситуацію, в яку потрапляє Настя Глушко в серіалі.

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"У школі навчання було для мене пріоритетом номер один. Я добре вчилася, і були моменти, коли не давала списувати однокласникам. У такі моменти до мене не дуже добре ставилися. Це не проявлялося фізично, була тільки одна ситуація, коли штовхнули і я впала. Більше-словесно, називали ботаном, задротом ... Треба просто на старті цих огидних процесів говорити, що ти сильніше, що ти володієш ситуацією, а не вона тобою. Тоді людина буде здатна пережити будь-який біль, будь-яку образу і при цьому не стати злим", - розповіла Ірина Поплавська.

Моя улюблена Страшко-Ірина Поплавська
Моя улюблена Страшко-Ірина Поплавська / 1+1

Ірина розповіла про те, що їй було найскладніше робити на зйомках: "Оскільки це мій перший досвід, де відразу багато знімальних днів, складно абсолютно все. Я втрачала розум спочатку. І добре, якщо б нервувала, так би мовити, свідомо, розуміючи, через що переживаю, то могла б якось з цим впоратися. Але я нервувала на підсвідомому рівні - не могла спати. Приходиш додому втомлена, а заснути не можеш.

Була ще одна сцена, де ми цілувалися з головним героєм. Це фантазія Насті. Скромний поцілунок в губи - нічого особливого. І я так переживала! Цей поцілунок насправді і поцілунком то можна назвати з великою натяжкою, але це мій перший кіношний поцілунок, і мені хотілося вибачитися перед кожною людиною на знімальному майданчику (сміється)".

Мені було дуже ніяково, здавалося, серце вистрибне з грудей. Треба було просто бачити, що зі мною відбувалося. Я бігала по всьому майданчику і говорила: "Дайте мені жуйку, дайте мені жуйку" (сміється). Тепер же, розумію, що все було прикольно, мило і славно.

"Ми кілька місяців шукали актрису на головну роль. На кастингу дивилися багатьох відомих прекрасних актрис, але ми хотіли знайти ту дівчину, яка зможе передати всю суть нашої нової героїні. Вона повинна була викликати почуття як сусідська, добре знайома дівчина - трохи наївна, зворушлива, але з твердою життєвою позицією і переконаннями. Коли ми побачили Іру Поплавську, то всі перехвилювалися за неї як за дебютантку, чи впорається вона. Але одночасно всі запам'ятали саме її і на кожній зустрічі поверталися до її кастинг-проб. У ній є щось ніжне і магічне, вона рідна і близька, але з незламним характером і вірою в добро. Хоча для актриси це перша роль, вона неймовірно точно передає характер героїні і відповідально підходить до всіх процесів на майданчику. Глядачі 1+1 вже зовсім скоро познайомляться з нашою героїнею і навіть зможуть підписатися на її сторінку в соціальних мережах", - коментує головний продюсер фільмів і серіалів 1+1 Олена Єремєєва.

Хто така Ірина Поплавська?

Ірині Поплавській 24 роки, вона народилася в Києві, але перші 20 років жила в Одесі. Ірина Поплавська виросла в родині лікарів

Вона вступила до театрального ВНЗу в Києві, де і закінчила акторську майстерню Льва Сомова.

Роль Насті Глушко в серіалі Моя улюблена Страшко на 1+1 - перша роль і відразу головна роль актриси.

Нагадаємо, що україномовний серіал буде відрізнятися від оригінального формату. Він відобразить реалії сучасного життя українців у Великому Місті, з їх проблемами і викликами. У серіалі піднімуть питання моббінга (булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в Інтернеті та інші. Незважаючи на те, що світ стрімко змінюється, суспільство продовжує давати оцінку людині по його зовнішності. Головна героїня серіалу Моя улюблена Страшко на власному прикладі покаже, що краса - це не тільки зовнішні дані, але і якості, які варто розпізнати з перших хвилин - доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом з ним - змінюється і героїня.

Саундтреком до серіалу став новий хіт групи KAZKA Красива серцем.

Дивитися онлайн всі серії нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можна буде восени 2021 на сайті 1plus1video.

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