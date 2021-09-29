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Актори серіалу "Моя улюблена Страшко" прокоментували чутки про свій роман

29 вересня 2021, 14:19

Ірина Поплавська та Олександр Соколов завітали до студії "Сніданку з 1+1".

​Навколо україномовної драмедії "Моя улюблена Страшко", яка виходить на телеканалі 1+1 з понеділка по четвер о 20:45, не вщухають обговорення у мережі. Користувачі соціальних мереж припускають, що між виконавцями головних ролей Іриною Поплавською (роль Насті Глушко) та Олександром Соколовим (роль Макса Бондаренка) є почуття і поза знімальним майданчиком.

Сьогодні актори прийшли у студію "Сніданку з 1+1", де розповіли, як почуваються по завершенню зйомок та відповіли на провокаційне запитання ведучих Нелі Шовкопляс та Руслана Сенічкіна – чи є між ними романтичні стосунки у реальному житті.

​Пара обмінялася поглядами та Іра ще більше заінтригувала глядачів, відповівши:

"Я можу лише сказати, що щастя любить тишу".

​Також актори зізналися, що до кінця ще не усвідомили те, що зйомки серіалу завершилися.

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"Зараз відчувається певна інерція. Коли ти вісім місяців проводиш на знімальному майданчику, постійно зібраний, готовий до роботи, а потім ритм змінюється, і потрібен час, щоб звикнути та адаптуватися до нового графіку", - прокоментував Олександр Соколов.

​Також актор на підтримку флешмобу #красивасерцем відверто розповів, що у школі терпів цькування однокласників.

"Довгий час я приходив в школу, і в мене однокласники відбирали бутерброди, які мама зібрала з собою. Це вже стало певною традицією – кожного ранку відкривав портфель та віддавав їжу. Звичайно, були і інші ситуації", - поділився Олександр.

Нагадаємо, в україномовному серіалі "Моя улюблена Страшко" розповідається історія внутрішньої трансформації сором’язливої розумниці Насті Глушко. Також підіймаються теми булінгу, мобінгу, харасменту, сексизму, об’єктивації, сприйняття себе.

У мережі набирає популярності особистий щоденник героїні ya_ne_strashko, у якому героїня Настя Глушко ділиться власними історіями, переживаннями та особистими проблемами, близькими кожному. А у рамках флешмобу #красивасерцем зірки діляться пережитими історіями булінгу.

Користувачі розповідають свої історії психологічного тиску. Флешмоб проходить за підтримки Громадської правозахисної організації Ла Страда, а практикуючий психолог дає поради, як протидіяти емоційному тиску.

Дивіться нові серії драмеді "Моя улюблена Страшко" з понеділка по четвер о 20:45 на телеканалі 1+1 та на платформі 1+1 video.

Автор: Сергій Кущ
viber
серіали 1+1 Моя улюблена Страшко
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