Актор з серіалу "13 причин чому" оголосив себе транс-жінкою

Томмі Дорфман / кадр з серіалу 13 причин чому

Американський актор Томмі Дорфман зізнався, що цілий рік приховував про те, що став трансгендерною жінкою. Він попросив тепер звертатися до нього не "він", а" вона " під час свого камінг-ауту виданню Times.

29-річна трансгендерна жінка заявила, що вже рік ідентифікує себе і живе як жінка - транс-жінка.

"Смішно говорити про камінг-аут, коли я нікуди і не йшла. Мені здається, зараз я заново представила себе як жінку, пройшовши медичний перехід. Камінг-аут завжди сприймають як велике відкриття, але я ніколи нічого не приховувала. Зараз я просто хочу внести ясність: я-транс-жінка. Мої займенники-вона / її. Моє ім'я-Томмі", - каже трансгендерна жінка.

Також Томмі пояснила, чому вирішила не змінювати своє ім'я: "мене назвали на честь брата моєї мами, який помер всього через місяць після того, як я народилася. Я відчуваю зв'язок з цим ім'ям, з моїм дядьком, який тримав мене на руках, коли вмирав".

Перші чутки про її трансгендерний перехід з'явилися після того, як в цьому році вона почала носити жіночий одяг і з'являтися в такому вигляді на публіці. Однак до цього моменту сама актриса ніяк не коментувала ці зміни.

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"Я жила в іншій версії камінг-ауту, де я не відчувала себе досить безпечно для того, щоб говорити про це....", - заявила Дорфман.

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