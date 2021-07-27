УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

У Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из концерта ко Дню Независимости

27 июля 2021, 17:52

Офис президента ответил на скандальные обвинения со стороны музыкантов из группы Green Grey.

Green Grey
Green Grey / УНИАН

Группа Green Grey обвинила ОП в том, что ее вычеркивают из истории Украины, из-за отмены их выступления на концерте, который приурочен 30-летию Независимости Украины. Однако, из ответа ОПУ следует, что это не угнетение безгрешных артистов, а адекватная реакция на антиукраинскую политику.

Как сообщает УНИАН, в ОП рассказали, что пригласили Green Grey до того, как узнали их позицию по отношению к языковому закону в Украине.

Представители этой группы высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, которая представляется организаторам некорректной, уже после их приглашения в мае 2021.

На Банковой отметили, что сейчас обсуждаются различные концепции концерта.Читайте такжеНе попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

"Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни на украинском языке. И это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры", - добавили в ОП.

Реклама

В данный момент действительно идет обсуждение вариантов и сценариев проведения концерта, и в результате всплывшей информации произошел инцидент с отказом от услуг музыкантов.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - подчеркнули в ОП.

До этого фронтмен группы Green Grey заявил, что ОП нагло исключило их из списка групп, которые будут выступать на важнейшем концерте. Они возмущаются тем, что им отказали из-за их позиции относительно балланса украинского и российского в Украине.

Напомним, что группа Green Grey поет преимущественно русскоязычные песни, иногда на английском языке и пару на украинском.

Их первая песня "Под дождем" два года подряд был хитом в украинском "параде хит-парадов".

Группа получила множество наград за около 30-летний период творчества, а после начала российской агрессии против Украины отличилась тем, что записала песню Бабосы Боссам с Григорием Лепсом, который ездил выступать в "ДНР" и записали песню "Не стреляй! С ДДТ - о том, чтобы русские солдаты ехали домой.

19 июля Дмитрий Муравицкий нелестно высказался о языковом законе в Украине и продемонстрировал неуважение к украинскому языку.

Green Grey языковой закон новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из концерта ко Дню Независимости». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецептХрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт День ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимыхДень ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых В Украину надвигается мощный циклон со штормом и дождямиВ Украину надвигается мощный циклон со штормом и дождями В моду на осень-зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламураВ моду на осень-зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура От жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал датыОт жары до резкого похолодания: в сентябре врежет "дубак", синоптик назвал даты

Последние новости

18:12

Водителям киевских маршруток запретили слушать музыку и курить в салоне

17:59

Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать Видео

17:52

У Зеленского назвали реальную причину исключение Green Grey из концерта ко Дню Независимости Видео

17:33

В Киеве появилось опасное мороженое с ядовитым веществом: где его продают Видео

17:21

Абсолютно голая Mamarika засветила тату на интимном месте в горячей фотосессии

Реклама
17:04

Прививка не помогла: в Запорожье от опасной болезни умерла женщина Видео

16:39

"Подрывает безопасность Украины": в Европарламенте раскритиковали соглашение по Северному потоку-2 Видео

16:24

Гребля по эскалатору и серфинг на автомойке: известный пранкер снял пародию на Олимпийские игры Видео

16:23

В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП по случаю 1033-летия крещения Руси-Украины Видео

16:11

Группа Green Grey устроила языковой скандал из-за Дня Независимости Украины

16:07

Хрустящие и вкусные драники: самый простой рецепт приготовления

16:04

В Днепре женщине по "Новой почте" вместо iPhone продали кирпич Видео

15:57

Прожили несколько лет в больнице: дети с пересаженными почками наконец уехали из Охматдета домой Видео

15:35

"Почему бы коллеге не почитать": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина Видео

15:07

Как Россия сама себя загнала в ловушку в Украине мнение

14:50

Харьковчанка стала "звездой" Сети, нагадив в подъезде

14:48

41% украинцев считают, что они с россиянами "один народ" - опрос Видео

14:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

14:19

Снос "хрущёвок" в Украине: что нужно знать и кого это зацепит Видео

14:18

Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили

Реклама
14:07

"Тарифы будут в евро": в Мининфраструктуры рассказали, почём будет проезд по платным дорогам Видео

13:50

Что делать, если у вас слишком низкое кровяное давление: простые советы Видео

13:38

В моду на осень-зиму 2021 2022 входят очень широкие джинсы и лыжный стиль с нотками гламура Видео

13:37

"Какая попомания": Настя Каменских топлес в бассейне произвела фурор

13:27

"Вы видели который час?": в Киеве полиция отказала девушке в поиске украденного ноутбука

13:17

"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками

13:14

Скниловская трагедия: как 19 лет живут осиротевшие дети и убитые горем родители Видео

12:46

"Большая стройка" превратит ж/д станцию "Святошин" в современный транспортный хаб

12:30

"Походите в берцах - поговорим": офицер вступился перед радикалами за бойца-гея, поцеловавшего парня Видео

12:24

Дарья Белодед вернулась в Украину: как встречали бронзовую призерку Олимпиады

12:20

Предупреждающие признаки рассеянного склероза: 10 ранних сигналов Видео

12:12

День Крещения Руси 2021: дата и история праздника

12:07

"Ребенок под ключ" за $60 тысяч: на Харьковщине разоблачили схему продажи детей за границу

11:54

Pink потребовала покарать за сексизм и унижение женщин Европейскую федерацию гандбола

11:29

"Простите, я больше не буду": блогер со слезами извинился за разбитую бутылку виски за $7,5 тыс. Видео

11:27

Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия Видео

11:20

Гороскоп на август 2021 для Тельца: что поможет представителям знака избежать разрушения судьбы

11:18

В Минобразования назвали самые популярные ВУЗы и специальности среди абитуриентов в 2021 году Видео

11:06

На Одесчине женщина прогуляла с подругой деньги по кредиту и отдала кроху-сына в соцслужбу Видео

10:34

Рекордная жара и ливни: синоптик уточнил прогноз погоды в Украине до конца июля

Реклама
10:16

"Запломбировали": на Луганщине ямы на дороге засыпали слепками челюстей

09:42

В правительстве рассказали, на какую пенсию могут рассчитывать украинцы с минимальным стажем Видео

09:36

"Должны готовиться к полномасштабной войне": волонтер озвучил неутешительный прогноз по Донбассу Видео

09:30

На Полтавщине муж убил и изнасиловал молодую жену, тело бросил в саду Видео

09:02

Зародыш фискальной реформы с дефектами: чем для Украины опасен скандальный законопроект 5600

08:35

Урезание субсидий: экс-министр объяснил, почему пенсионерам придется платить на 700 гривен больше Видео

08:17

COVID в Украине рванул вперед: число жертв выросло в 13 раз по сравнению со статистикой днем ранее

07:46

В Украине не расследуются случаи осложнений после вакцинации от COVID – Голубовская Видео

06:59

"Торговала" дипломами за $1,5 тыс.: в Киеве на взятках погорела советница ректора

06:50

Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять