УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"У тебя грудь супер": Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местах

11 августа 2022, 19:46

Артистка набила 3 новых татуировки – между грудью, на бедре и на внутренней стороне руки.

анна тринчер
Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Украинская актриса и певица Анна Тринчер показала свои новые татуировки и нарвалась на критику фанатов.

В своем Instagram Анна Тринчер показала, что новые тату на ее теле красуются в достаточно пикантных местах.

Анна также сделала минималистическую парную татуировку в виде сердца, однако почему-то на фото обозначила не жениха Александра Волошина, а друга Олега Машуковского.

Артистка набила 3 новых татуировки – между грудью, на бедре и на внутренней стороне руки.

"Уже 9 татуировок. Кажется, это уже зависимость", – написала Тринчер под фото.

'У тебя грудь супер': Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местах

Мнения фанатов по поводу новых тату певицы разделились.

"У тебя грудь супер", "Перебор", "Вы прекрасны", "Ого, а не много татуировок", - пишут фанаты.

'У тебя грудь супер': Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местах

Читайте также:

Анна Тринчер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:04

Путин делал ставку на август, но вряд ли сможет захватить Украину - Минобороны Британии

20:00

2-летняя дочь экс-Виагры Димопулос душевно спела "Ой у лузі"

19:46

"У тебя грудь супер": Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местахВидео

19:45

Возле Бердянска прогремели мощные взрывы: там дислоцируются оккупантыВидео

19:33

Мощные взрывы в Крыму: российские оккупанты должны быть наказаны - ДаниловВидео

Реклама
19:24

Полоса трудностей и неприятностей: 3 знака зодиака ждет непростой конец августа

19:10

Модельер Андре Тан назвал три фильма, которые побуждают гордиться УкраинойВидео

19:04

Гороскоп на завтра, 12 августа 2022: Львам – деньги, Девам – серьезная ссора, Козерогам – обманВидео

18:56

Украину атакует сильнейшая гроза и шторм: синоптики предупредили о бушующем циклонеВидео

18:52

Новые обстрелы ЗАЭС: оккупанты попали возле первого энергоблокаВидео

18:50

День молодежи в Украине в 2022 году: традиции праздника, поздравления и картинки

18:33

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

18:21

Традиции на Успенский пост 2022: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать и календарь питанияВидео

18:19

"Второй Чернобыль": Жданов предупредил о катастрофических последствиях в случае подрыва Запорожской АЭСВидео

18:06

Жена Гордона показала, как в прозрачной футболке "тянет" Путина за ухо

17:37

Блогер из Днепра обозвала украиноязычных и назвала их виновными в войнеВидео

17:32

Цены на хлеб и сигареты резко взлетели: что ждет украинцевВидео

17:03

"Героически" охотились за ВСУ в тылу: пропагандистка из РФ села в лужу с рассказом о гибели сотни русских

17:02

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: на территории начался пожар - ЭнергоатомВидео

16:42

РФ готовит "акцию", чтобы дискредитировать президента Украины – разведкаВидео

Реклама
16:41

Журналисты разбирались во "фруктовых схемах" Львовской ГНС

16:32

Причастны ли ВСУ к взрывам в Крыму: ответ Генштаба и МинобороныВидео

16:31

Троица в 2023 году в Украине: дата, традиции и запреты праздника

16:26

Участие в войне против Украины согласились принять около 13 тыс. белорусов - ГенштабВидео

16:09

"Аналоговнет": в Херсоне оккупанты установили деревянные противотанковые ежиВидео

16:07

Потери от взрывов в Крыму самые большие для РФ за сутки со времен Второй мировой – СNNВидео

16:02

"На днях может случиться серьезная катастрофа": астрологи назвали самый опасный город УкраиныВидео

16:00

Как сохранить накопления во время войны и куда вкладывать гривну: советы финансистаВидео

15:22

"Сгорели склады ракет и самолеты, которые бомбили Винницу и Кременчуг" – эксперт о потерях РФ в КрымуВидео

15:20

ВСУ давят на Изюм, под Запорожьем и Херсоном: новая карта боев от британской разведки

15:11

Взрывы на аэродроме Беларуси: в ВСУ намекнули на работу партизанВидео

15:07

Ситуация ухудшается: обязательную эвакуацию могут ввести еще в нескольких регионах УкраиныВидео

14:56

Приметы на 12 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

14:50

В Минобороны назвали три шага, которые нужны для полной деоккупации УкраиныВидео

14:39

Больше санкций, изоляция и "убийство" репутации: признание РФ спонсором терроризма "утопит" ее – КулебаВидео

14:13

Самая вкусная и невероятно полезная заправка к борщу на зиму: очень простой секретный рецептВидео

14:09

"Где-то в кустах под Бахмутом": Сенцов показал яркое селфи с фронтаВидео

14:00

"Снимите форму и уходите": Подоляк предупредил об "эпидемии аварий" на аэродромах в Крыму и БеларусиВидео

13:55

Запорожская АЭС нужна РФ целой: эксперт объяснила, почему оккупанты не взорвут станцию

13:47

"Гражданская война с миллионными потерями": Гиркин заглянул в будущее РоссииВидео

Реклама
13:24

Насильно удерживал несовершеннолетнюю в квартире: коллаборант из Мелитополя оказался педофиломВидео

13:24

"Ничего так покурили": военный аналитик рассказал о потерях врага на аэродроме в КрымеВидео

13:17

Оккупанты планируют провести трибунал над азовцами на сцене филармонии в День независимости - мэрВидео

13:14

Выходные в сентябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать

13:02

Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризмаВидео

12:58

День сына и дочери 2022: дата, традиции праздника и поздравления

12:54

Ему было всего 28 лет: на Донбассе погиб украинский боксер-командир бригадыВидео

12:48

Сергей Стерненко. В Крыму на днях ничего не произошло, россиянам паниковать не стоитВидеоблоги

12:48

"Дьявол постепенно сдает назад": таролог назвала самые опасные дни для Киева в августе

12:32

"Мечтает сменить Путина": Пономарев назвал наиболее вероятного преемника президента РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять