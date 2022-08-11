'У тебя грудь супер': Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местах

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Украинская актриса и певица Анна Тринчер показала свои новые татуировки и нарвалась на критику фанатов.

В своем Instagram Анна Тринчер показала, что новые тату на ее теле красуются в достаточно пикантных местах.

Анна также сделала минималистическую парную татуировку в виде сердца, однако почему-то на фото обозначила не жениха Александра Волошина, а друга Олега Машуковского.

Артистка набила 3 новых татуировки – между грудью, на бедре и на внутренней стороне руки.

"Уже 9 татуировок. Кажется, это уже зависимость", – написала Тринчер под фото.

Мнения фанатов по поводу новых тату певицы разделились.

"У тебя грудь супер", "Перебор", "Вы прекрасны", "Ого, а не много татуировок", - пишут фанаты.

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