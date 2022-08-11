'У тебя грудь супер': Анна Тринчер показала 9 татуировок в интимных местах

Артистка набила 3 новых татуировки – между грудью, на бедре и на внутренней стороне руки.
Украинская актриса и певица Анна Тринчер показала свои новые татуировки и нарвалась на критику фанатов.
В своем Instagram Анна Тринчер показала, что новые тату на ее теле красуются в достаточно пикантных местах.
Анна также сделала минималистическую парную татуировку в виде сердца, однако почему-то на фото обозначила не жениха Александра Волошина, а друга Олега Машуковского.
Артистка набила 3 новых татуировки – между грудью, на бедре и на внутренней стороне руки.
"Уже 9 татуировок. Кажется, это уже зависимость", – написала Тринчер под фото.
Мнения фанатов по поводу новых тату певицы разделились.
"У тебя грудь супер", "Перебор", "Вы прекрасны", "Ого, а не много татуировок", - пишут фанаты.
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Автор: Маша Тупченко