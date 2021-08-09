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У танцора Дорофеевой паралич после избиение сотрудником УГО

9 августа 2021, 17:48

Отчим Евгения, которого в центре Киева избил местный правоохранитель, сообщил о состоянии танцора.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Недавно Надя Дорофеева сообщила, что ее танцора - Женю Гончаренко избили после концерта на Днепре в Киеве.

На днях отчим Евгения сообщил, что у нападающего была банда на родине и он привык к такому поведению. Также он поведал, что Евгений в медикаментозной коме, но при этом, врачи констатировали, что у него парализована левая часть тела.

В комментарию Обозревателю, отчим Вячеслав рассказал, что оказывается, на родине

"На родине этого человека у него была целая банда, которая регулярно бьет людей. Эту информацию также передали правоохранителям", — рассказал мужчина.Читайте такжеПоявились подробности состояния танцора Дорофеевой на следующий день после травмы

Кроме того, отчим Жени поделился, что парень может пробыть в искусственной коме еще несколько месяцев. Он добавил, что сейчас левая часть тела Жени неподвижна, поэтому у него нарушена опорно-двигательная система.

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Ежедневно на лекарства уходит около 3-5 тысяч гривен. Сбор средств, который объявили недавно, до сих пор.

"Если он выйдет из медикаментозного сна, то денег хватит, а если будет продолжаться полуторагодовалая реабилитация, то средств понадобится больше. Женя потерял работу и поэтому деньги будем собирать, пока не выяснится ситуация с его здоровьем", — отметил Вячеслав.

Напомним, что в МВС пообещали внутреннее расследование против Безпалого - избившего Евгения правоохранителя.

Избивший Женю товарищ Безпалый задержан, проводится расследование его поступка, также суд вынес решение о его аресте.

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