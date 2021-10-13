У Нади Дорофеевой удалили опухоль: певица впервые показала шрам на груди

Артистка решилась на откровенное признание / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева впервые призналась, что у нее когда-то была опухоль.

Сегодня отмечают Всемирный день без бюстгальтера, поэтому именно сегодня артистка решила поделиться этой историей на своей страничке в Instagram.

По словам Нади, четыре года назад у нее диагностировали фиброаденому молочной железы. Артистка сделала операцию по удалению опухоли.

Об этой неприятной ситуации в жизни Дорофеевой напоминает шрам на груди, который она долгое время скрывала и только сейчас решилась показать.

Читайте такжеНадя Дорофеева в полупрозрачных трусах вызвала недоумение у поклонников"Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами ... и только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни произошла фиброаденома и последующая операция по ее удалению", — рассказала Надя.

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Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица отметила, что фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе.

"Она возникает по разным причинам – чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю", — отметила певица.

Ранее Надя Дорофеева опубликовала новые фото в Instagram, которые активно начала обсуждать в Сети. Певица удивила сменой имиджа, перекрасив волосы. Длину волос она оставила такой, как и было, однако изменила цвет со светлого на темно-каштановый.