"У мужа подсасывала": Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера

В своей базарной манере, Королева сказала, что когда ее Тарзан-путинист раздевался перед другими женщинами, она "питалась" им.

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Наташа Королева, Тарзан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/tarzan___official

Некогда украинка, а ныне предательница Украины и фанатка Путина, российская певица Наташа Королева сделала необычное заявление, комментируя "работу" своего мужа-стриптизера Тарзана.

Как пишет Стархит, в своей базарной манере, Королева сказала, что когда ее Тарзан-путинист раздевался перед другими женщинами, она "питалась" им.

"Когда он практиковал стриптиз, то заряжался женской энергией. А потом он нес эту энергию мне домой. Коромысло энергии. Я чуть-чуть себе тоже отвешивала, а потом выходила на большие аудитории. Мне же надо давать им что-то, помимо песен. У мужа подсасывала… энергию", —сказала она.

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Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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