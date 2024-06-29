"У мужа подсасывала": Королева поделилась неприятными подробностями работы своего стриптизера

Некогда украинка, а ныне предательница Украины и фанатка Путина, российская певица Наташа Королева сделала необычное заявление, комментируя "работу" своего мужа-стриптизера Тарзана.
Как пишет Стархит, в своей базарной манере, Королева сказала, что когда ее Тарзан-путинист раздевался перед другими женщинами, она "питалась" им.
"Когда он практиковал стриптиз, то заряжался женской энергией. А потом он нес эту энергию мне домой. Коромысло энергии. Я чуть-чуть себе тоже отвешивала, а потом выходила на большие аудитории. Мне же надо давать им что-то, помимо песен. У мужа подсасывала… энергию", —сказала она.
Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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