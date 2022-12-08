У молодухи престарелого Петросяна в отпуске выпала грудь

Молодая жена российского шута Евгения Петросяна, который поддерживает войну в Украине, отдыхая на Мальдивах, засветила лишнего.
Так, позируя в купальнике, который закрывает заплывшие части тела и обрюзглый живот, купальник, в то же время, не смог спрятать вывалившуюся грудь.
Молодая жена российского комика появилась на месте старой - Елены Степаненко. Видимо, на старости лет, Петросян решил попробовать жену по-моложе. Она также родила ему сына, которому он недавно сделал дорогущий подарок.
Напомним, ранее в России нечаянно "похоронили" Петросяна. Пока тот отдыхал на Мальдивах, на его террористической родине в это время юмориста "хоронили".
В частности, некий YouTube канал написал, что Петросян скончался. Сам артист написал, что он "в смятении", а также то, что ему неприятно от того, что его посылают "туда, куда он еще не собирается".
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