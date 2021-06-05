"У меня классная жопа": дочь Урганта дерзко обнажила ягодицы и произвела фурор

Эрика Куталия / instagram.com/e_ttg

Приемная дочь Ивана Урганта Эрика Куталия возбудила своих подписчиков новым снимком, который для нее кто-то сделал прямо на экскалаторе метро.

Эрика Куталия, которая живет в Нью-Йорке, показала свои ягодицы в Instagram, загадочно оставив в подписи только смайлик-поцелуйчик.

Девушка запечатлилась в зеленом платьечке в цветочек и с коричневой сумочкой. Перед кем-то, кто был на одну ступеньку ниже на экскалаторе, она задрала платье и показала беленькие трусики, которые не прикрывают аппетитные ягодицы.

Эрика Куталия / instagram.com/e_ttg

"Папа же увидит, блин", "Не думаю, что папе интересны мои булки, спасибо", "булки то ему не понравятся так как ты его дочь, но я не думаю что твой отец был рад увиденного что ты свой зад показываешь всему миру зная о том какая публичная личность твой отец", "Детка, я конечно дико извеняюсь, я и сама шумоголовая, ну стесняюсь спросить что ты этим хотела сказать, типо идите все в ж...., или пасыл другой?", "Ничего. Что я молодая и у меня классная жопа. Не во всем есть смысловая нагрузка.", - пишут в комментариях.

Эрика - дочь Натальи Кикнадзе, второй жены летнего Ивана Урганта. Также телеведущий вместе с супругой воспитывают дочерей Нину и Валерию.

Эрика увлекается фотографией, она часто предстает в необычных образах. Кроме того, у нее есть свой онлайн-магазин винтажной одежды.