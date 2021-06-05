"У меня классная жопа": дочь Урганта дерзко обнажила ягодицы и произвела фурор

Блогерша Эрика Куталия поразила поклонников сексуальным фото в общественном месте.
Приемная дочь Ивана Урганта Эрика Куталия возбудила своих подписчиков новым снимком, который для нее кто-то сделал прямо на экскалаторе метро.
Эрика Куталия, которая живет в Нью-Йорке, показала свои ягодицы в Instagram, загадочно оставив в подписи только смайлик-поцелуйчик.
Девушка запечатлилась в зеленом платьечке в цветочек и с коричневой сумочкой. Перед кем-то, кто был на одну ступеньку ниже на экскалаторе, она задрала платье и показала беленькие трусики, которые не прикрывают аппетитные ягодицы.
"Папа же увидит, блин", "Не думаю, что папе интересны мои булки, спасибо", "булки то ему не понравятся так как ты его дочь, но я не думаю что твой отец был рад увиденного что ты свой зад показываешь всему миру зная о том какая публичная личность твой отец", "Детка, я конечно дико извеняюсь, я и сама шумоголовая, ну стесняюсь спросить что ты этим хотела сказать, типо идите все в ж...., или пасыл другой?", "Ничего. Что я молодая и у меня классная жопа. Не во всем есть смысловая нагрузка.", - пишут в комментариях.
Эрика - дочь Натальи Кикнадзе, второй жены летнего Ивана Урганта. Также телеведущий вместе с супругой воспитывают дочерей Нину и Валерию.
Эрика увлекается фотографией, она часто предстает в необычных образах. Кроме того, у нее есть свой онлайн-магазин винтажной одежды.