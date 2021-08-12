У беременной Эшли Грэм грудь выпала из платья во время съемки

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham/

Самая известная Plus size модель и бодипозитивщица Эшли Грэм беременна второй раз, и она не упускает момент продемонстрировать свои яркие моменты с округлым животом.

В новой фотосессии Эшли Грэм показала пузик в оранжевом мини-платье и на каблуках желтых босоножек. Она попозировала перед камерой, хоть ее грудь предательски "выпрыгнула из очень большого декольте наряда, и опубликовала все в Instagram.

"Baby Bamping", - пишет она, и крутится перед камерой, засветив при этом, как правая грудь покидает декольте, и постепенно выскакивает из наряда.

Но, девушку не взволновал такой факт, ведь она была одной из первых, кто показал, как кормит грудью ребенка, и занимается популяризацией беременности в обществе.

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham/

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham/

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham/

"Оранжевый тебе к лицу, ты снова беременна?", "Горячая мамочка", "Такая милая", "Мне нужно это платье срочно", "Милое фото", - пишут ей поклонники и друзья в комментариях.

За 12 часов фото набрало почти 800 тысяч лайков - поклонники очень горячо отреагировали на образ Эшли Грэм.

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