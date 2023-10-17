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"Ты - ничто": нетрезвая Волочкова "наехала" на Джигурду из-за секс-скандала

Анна Подгорная
17 октября 2023, 12:51 обновлено 17 октября, 12:51
Эпатажная балерина в частной беседе эмоционально обвинила бывшего друга в предательстве.
Анастасия Волочкова, Никита Джигурда
Анастасия Волочкова назвала Никиту Джигурду предателем из-за его измены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова и пропагандистский актер Никита Джигурда водят странную дружбу - уже год они публично трутся друг о друга, делают комплименты и недвусмысленные намеки, создают общие творческие проекты. Словом, веселятся от души.

Однако, как только у всех перестали удивленно подниматься брови от их причудливого тандема, танцовщица решила дать жару и обвинила артиста в предательстве.

Как сообщают росСМИ, на днях Джигурда попал в пикантный скандал - его жена, фигуристка Марина Анисина, застала мужчину в постели с другой женщиной. Никита решил выкрутиться, и перевел стрелки на своего директора Евгения, дескать это он подложил актеру любовницу. А позже и вовсе обвинил Евгения в том, что он приставал к 14-летней дочери Джигурды и Анисиной. Удивительно, но супруга артиста в эту историю поверила, и настояла, чтобы Никита выгнал директора, с которым тот сотрудничал 16 лет.

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Волочкова, глядя на эту историю, вероятно задумалась и про свою дружбу с Джигурдой - увольнение Евгения показалось ей чистой воды предательством, о котором невозможно молчать.

Она позвонила Никите (по голосу слышно, что для смелости балерина выпила горячительного не раз и даже не два), и выложила "другу" все, что думает по этому поводу - и решения он принимает неправильные, и жена у него странная, и карьера на дне, и совести у него ноль, и пора одуматься. Также она заявила, что приняла несправедливо уволенного директора к себе на работу.

"Он был верен тебе, служил верой и правдой столько лет, протягивал тебе руку помощи, всегда прикрывал. Зная какие обстоятельства сейчас, считаю, что ты предал человека. Не могу тебя в этом поддержать. Я тобой дорожу, но сейчас просто плачу. Рядом с тобой сейчас остались псевдолюди. Ты меня извини, чтобы не было каких-то недомолвок, хочу тебе сказать, Никита, что с Женей буду работать я. Ты сделал так, что ты сейчас нигде, ничто и звать тебя никак. Оглянись, посмотри, какие у тебя предложения по работе, и есть ли они? Нет. Никита, ты несправедливо позволил отнестись к человеку, который с тобой по жизни был 16 лет рядом. При всем уважении к Анис твоей. Где она была 10 лет? В Караганде во французской! А Женя в то время, когда ее не было с тобой, защищал, предупреждал от разных моментов. Ты его недооценил. Прости, но я на стороне Жени", - отчитала Джигурду Волочкова.

Ранее Волочкову подняли на смех из-за нового образа - наряд для светского мероприятия был продуман до деталей, однако любовь балерины к выпивке и фотошопу дизайнеры учесть не смогли.

Также Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих с двумя молодыми мужчинами, которое закончилось фирменным шпагатом балерины с участием кавалеров.

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