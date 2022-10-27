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"Ты красотка, но тебе нужна помощь": нетрезвая Мадонна в чулках показала странный танец

27 октября 2022, 20:57

Фанаты теряются в догадках, что могло бы значить видео от Мадж.

Мадонна
Мадонна в чулках крутила бедрами на камеру / instagram.com/madonna

В одном из старых интервью Мадонна рассказала, что планирует веселится вечно. Сказано - сделано, и в 64-летнем возрасте развлечения стали основной целью ее жизни.

Сейчас Мадж занимается переосмыслением своего творческого наследия, и делает ремиксы на свои хиты, которые накопились за 40 лет на сцене. Но ее отдельным увлечением является съемка провокационных роликов для социальных сетей.

Ее страница в Instagram кишит фото и видео с тусовок в провокационных нарядах, и загадочными роликами непонятного содержания. Недавно она показала нечто под названием "Прогноз на сегодня".

В кадре Мадонна в черном наряде и чулках стоит, нагнувшись, перед камерой, и с совершенно каменным лицом крутит бедрами и перебирает ногами, как лошадь в стойле.

В комментариях предполагают, что певица не совсем трезвая, и гадают, что бы значило это видеопослание:

"О, Мадонна, ты прекрасна, но тебе нужна профессиональная помощь".

"Даже прежняя Мадонна решила бы, что это странно".

"Я, когда мне нужно в туалет, но продолжаю писать смс любимому".

"Насколько ты под кайфом на видео?"

"Мне не нравится эта версия Мадонны. От нее мне грустно".

"Мэм, вы не выглядите счастливой".

"Она танцует на горшке!"

"Ты слишком стараешься. Ты заслуживаешь передышки. Просто уходи на пенсию, и живи собственной жизнью на каком-то маленьком острове".

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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