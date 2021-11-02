"Трусы слетают": худощавая Jerry Heil озадачила поклонников откровенными фото в бикини

Певица отправилась на отдых в Египет / instagram.com/thejerryheil

26-летняя украинская певица Яна Шемаева, более известная под сценическим псевдонимом Jerry Heil, решила укатить из холодной Украины в теплый Египет. Девушка активно проводит свой отпуск и делиться новыми кадрами.

На одном из фото артистка предстала в желтом раздельном купальнике, который едва на ней держится. Поклонники отметили, что певица настолько похудела, что вот-вот и купальник с нее слетит. Но нашлись и те, кому фото очень понравились.

"Боже, трусы слетают уже, ты чего?", "Что-то ты похудела", "Какой милый супнаборчик", "Спортивная такая девушка", "Как же ты мне нравишься", "О, немного эротики", "Так похудела, что уже даже плавки свисают", "Худоба нездоровая! Хочется мясом накормить", "Да ты что, огонь", – разошлись во мнениях пользователи сети.

Певица показала новое фото / instagram.com/thejerryheil

Певица показала новое фото / instagram.com/thejerryheil

В сообщении звезда также поделилась некоторыми впечатлениями об отдыхе.

Шарм Эль Шейх веганский ревизор рекомендует; первые три дня мы думали, что "Ван доллар кантри" — это устаревший стереотип. Но потом мы попали в Каир.

Пирамиды в Каире, как ни прискорбно, стали неблагополучно выглядящим рынком с сильным флером верблюжьих какашек;

Я уже в Киеве! А поскольку уровень обеспечения вайфаем в египетских гостиницах (его отсутствие, точнее) тоже не миф, то атака фотками начинается NOW", – написала она.

Ранее артистка прокомментировала слухи о ее гомосексуальной ориентации. В частности, многие считают ее лесбиянкой из-за того, что она в свои 26 лет все еще девственница.