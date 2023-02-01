Трусики оказались лишними: Деми Роуз в лифе от украинских дизайнеров посветила обнаженными изгибами

"Британская Кардашьян" шокировала откровенной наготой своего сочного тела на популярном египетском курорте.

Деми Роуз в золотом лифе и без трусов похвалилась телом в Египте / instagram.com/demirose

26-летняя модель Деми Роуз отправилась в отпуск в Египет, откуда теперь радует поклонников горячими кадрами. Очевидно, жара настолько изнурила "британскую Ким Кардашьян", что та совсем позабыла о правилах приличия.

На ее странице в Instagram, которая и так пестрит максимально разнузданным снимками, появились новые соблазнительные фото в полуобнаженном виде.

В новой фотосессии Роуз во всех ракурсах показала свои сдобные прелести, которые она едва вместила в весьма скромные предметы одежды. На модели оказалось больше аксессуаров (сумочка и золотые украшения), чем того, что могло прикрыть ее наготу.

В кадре необъятную грудь Деми втиснула в винтажный лиф от украинского бренда NUÉ, сплетенный из позолоченных веревок, украшенных стразами. На бедра она лишь накинула светлый полупрозрачный шарф - трусики модель решила не надевать вовсе.

Британская красотка в таком виде прогулялась по коридорам гостиницы, в которой остановилась на время отдыха.

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