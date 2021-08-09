Трисс Меригольд из Ведьмака в одном плаще засветила бедра в провокационной позе

Актриса, которая сыграла чародейку Трисс Меригольд в сериале Ведьмак от Netflix, поделилась обольстительным кадром.
Британская актриса Анна Шаффер сыграла в сериале Ведьмак Трисс Меригольд, поделилась пикантным кадром из новой фотосессии, где позирует присев на коленках.
Анна Шаффер в своем Instagram побаловала поклонников соблазнительными бедрами и ягодицами, продемонстрировав их присев на коленки в одном только плаще.
Она отметила, что очень взволнована своей новой фотосессией в рамках работы с Linden Staub Talent Agency.
Поклонники восхитились ее красотой и смелостью завалив девушку комплиментами для ее фигуры.
Как ранее сообщал Главред, Netflix раскрыл сюжет первой серии второго сезона сериала Ведьмак.
Анна Шаффер в сериале Ведьмак воплотила совершенно другого персонажа, чем была Трисс Меригольд в книгах Анджея Сапковского и играх Ведьмак 1-3.
В оригинале она была Рыжей молодой девушкой, в то время, как Netflix сделал ее старше возлюбленной Геральта Йеннифер, которой должно быть более 90 лет.