Неугомонная Монро показала наряд, в котором посетила Щекавицу / facebook.com/monroe.diva

Украинская травести-дива Монро решила поддержать идею о проведении на горе Щекавицы массовой оргии в случае ядерного удара рф по Украине. Но там ее ждало разочарование.

После первых ядерных угро страны-террориста по Сети быстро разлетелся шуточный тренд - украинцы со свойственной им самоиронией решили, в случае если угрозы подтвердятся, провести последние мгновения жизни с удовольствием и пользой. Собираться предложили на Щекавице для праздника любви и жизни.

Неугомонная Монро взобралась на Щекавицу и осталась слегка разочарованной - развлечениями тут и не пахнет. Однако это было отличным поводом похвастаться своим соблазнительным нарядом в Facebook.

Монро в соблазнительных позах в черном кружеве прокомментировала оргию на Щекавице: "Если бы я начинала drag карьеру сейчас – взяла бы псевдоним Госпожа Щекавица . А с оргией так и не сложилось в этом году. Морозы, сильно не [займешься сексом - неценз.].

Неугомонная Монро показала наряд, в котором посетила Щекавицу / facebook.com/monroe.diva

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала убийственную фигуру в оригинальном наряде, которой покоряла мужские сердца еще в подростковом возрасте.

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри также поделилась архивным фото - на нем 33-летняя артистка позирует в нижнем белье.

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