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"Трансвестит!": Волочкова в узких шортах засветила лишнее

21 сентября 2022, 03:59

Анастасия Волочкова подобрала довольно неудачный наряд.

Анастасия Волочкова
Волочкова в узких шортах засветила лишнее / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает войну в Украине, опозорилась внешним видом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала на фоне радуги.

"Какая красивая радуга под дождем!", - подписала снимок скандальная балерина.
Поклонники не скрывали своего отвращения образом Волочковой. Многие считают, что такая обувь и одежда делает образ вульгарным.

"Обувь отстой! Такие даже в деревне уже не носят!", "Ужасное фото", "Ну даже бомжихи с помойки так не оденутся", "Трансвестит! Трансгендер, но никак не женщина-балерина!", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Также мы писали, что российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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