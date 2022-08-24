"Трансвестит у портрета царя": в сети хохочут над вульгарной Волочковой

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерину Анастасия Волочкова насмешила и возмутила своих поклонников новым образом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в ультракоротком платье с непристойны вырезом на фоне картины с Николаем ІІ.

"Просыпаться рано утром мне не свойственно. Но сегодня деловой день. Я уже в строю! Хорошей недели желаю всем хорошим людям", - подписала фото Волочкова.

Поклонники тут же набросились на свою любимицу за вульгарный вид.

Анастасия Волочкова / скриншот

​"Вид больше вульгарен, чем экстравагантен", "На деловую встречу так не одеваются", "Настя, если бы вы надели юбку чуть ниже колен, туфли нормальные, то смотрелись бы гораздо эффектнее!", "Где Настя находит такие "кандалы", их уже давно не выпускают,а она все носит и носит. С ее ростом можно бы носить изящную шпилечку", "Трансвестит у портрета царя", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

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