Топлес и в жемчугах: Наталка Денисенко жадно сжимала голую грудь на дерзких фото

Звезда "Крепостной" шокировала фанатов новым горячим образом, и спровоцировала слухи о своей беременности.

Наталка Денисенко снялась топлес в жемчугах и макраме / facebook.com/natakadenisenko

Украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Наталка Денисенко - настоящая мастерица перевоплощений. Но чего от нее точно никто не ожидал, так это пикантной фотосессии с эротической ноткой.

На своей странице в Instagram артистка показала серию черно-белых снимков, выполненных украинским фотографом Лесей Ясницкой. Новыми фото Денисенко одновременно и спровоцировала, и опровергла слухи о своей беременности.

В кадре актриса позировала в оригинальном украшении из макраме и жемчужном ожерелье с голой грудью. На дерзких снимках единственной защитой сосков Денисенко были ее собственные руки, страстно сжимающие декольте.

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Фотосессию актриса и фотограф назвали "Про любовь и красоту". В комментариях под фото поклонники Наталки стали спрашивать, не ждет ли она с Андреем Фединчиком второго ребенка: недавно актриса обмолвилась, что они мечтают завести еще и девочку, а на одном из снимков фанаты заметили округлившийся животик артистки.

Денисенко заявила, что не беременна, а на животе у нее "жирочек". Который, к слову, атмосферу и красоту снимков ничуть не испортил.

Ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.

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