Тодоренко в трусах и с раздвинутыми ногами показала, как готовится к третьим родам

Муж Регины Тодоренко к ее выбрыкам остается равнодушен, а "растопырка" молчуньи-ведущей его, похоже, и вовсе не волнует.

Регина Тодоренко раздвинула ноги перед мужем в ожидании третьей беременности / t.me/todorenkoregina

Бывшая украинка и нынешняя предательница Регина Тодоренко в погоне за популярностью готова выставлять на публику что угодно. К примеру, свою подготовку к будущему материнству, а точнее то, чем заманивает мужа в постель.

На ее странице в Instagram появился ролик, на котором ведущая в одних трусах и майке, широко раздвинув ноги, закидывает их за голову. "Так и живем", - подписала видео Тодоренко, а в кадре оставила комментарий "как я готовлюсь к третьим родам".

Примечательно, что Регина стала второй раз мамой лишь в июле 2022 года, а в ноябре перед праздниками уже планировала третью беременность. Муж ведущей, певец Влад Топалов, старается эти полушутливые намеки жены просто игнорировать.

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В частности он никак не отреагировал на "растопырку", которую приготовила для него Регина, и засветила в социальных сетях.

Впрочем, это очень похоже на семейную ситуацию в доме Тодоренко-Топалова в принципе: ведущая более успешная и корячится, чтобы заработать денег, реализовать амбиции и оставаться хорошей матерью, а певец - отстраненный вольный художник.

Регина Тодоренко раздвинула ноги перед мужем в ожидании третьей беременности / instagram.com/reginatodorenko

Напомним ранее, на 11 месяце войны в Украине Регина Тодоренко наконец нарушила свои удобные принципы "голубки мира" и "артистов вне политики", которые позволяют ей без угрызений совести заколачивать деньги в стране-агрессоре.

У этой артистки украинского происхождения наконец нашлось время на политику - она решила порассуждать о патриотизме. Правда, ее мнение, в контексте современной ситуации, получилось с явным пропагандистским душком.

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