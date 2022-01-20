Тину Кароль в сексуальном корсете держат в заложниках: "Это издевательство!"

Тина Кароль показала грудь в откровенном корсете / instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль - настоящий трудоголик. Концерты, альбомы, дизайнерская работа. Теперь к этому прибавилась и продюсерская деятельность.

Не удивительно, что даже у такой железной леди, как Кароль, сдают нервы.

Певица выложила сторис на своей странице в Instagram, в котором пожаловалась на плохое обращение. "Меня держат в заложниках. Я констатирую этот факт. Пожалуйста, спасите меня. Накормите меня. Это издевательство! Я так больше не могу! Не издевайтесь!" - рассказала на камеру певицу.

Конечно, это - шутка, а люди на видео, якобы терзающие певицу - команда Кароль.

В кадре артистка хоть и выглядит уставшей, но вполне счастливой. На ней - черный брючный костюм и соблазнительный корсет-сетка с лифом из паеток. В глубоком декольте Кароль виднеется сочная грудь.

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Кароль в сексуальном наряде пожаловалась на недоедание / instagram.com/tina_karol

Возможно, эта видеожалоба певицы - результат усердной работы над промо-кампанией для фильма, который вышел под продюсерством Тины Кароль.

Дла артистки это - первая работа такого плана. На видеоплощадке Youtube она представила фильм-концерт под названием Красиво. Бегу на свет.

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