Тина Кароль засветила сверкающий бюст в ярком топе без белья

Украинская певица Тина Кароль раззадорила внимание поклонников анонсом нового творения. И сделала это весьма оригинальным способом.
Пока фанаты томятся в ожидании, на канале артистки в Telegram появились архивные фото. "Пока погружена с головой в процесс создания нового, кое-что их архива", - подписала снимки она.
Кароль любит примерять дерзкие наряды, которые прекрасно подчеркивают ее соблазнительное тело. Над ним она также работает крайне кропотливо, хоть и признается, что давно исключила из своей жизни "шарлатанские" диеты.
На новом "старом" фото она предстала перед зрителями в пикантном наряде - топе из пайеток, из которого выглядывают полукружья ее груди. В кадре видно, что бюстгальтер певица не надела, и с уверенностью сверкает чуть прикрытой наготой своих изгибов.
Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.
Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.
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