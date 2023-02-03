Тина Кароль засветила сверкающий бюст в ярком топе без белья

Певица усердно работает над созданием собственного имиджа дивы, и подогревает интерес фанатов откровенными кадрами.

Тина Кароль показала грудь в открытом топе без белья / t.me/tinakarolofficial

Украинская певица Тина Кароль раззадорила внимание поклонников анонсом нового творения. И сделала это весьма оригинальным способом.

Пока фанаты томятся в ожидании, на канале артистки в Telegram появились архивные фото. "Пока погружена с головой в процесс создания нового, кое-что их архива", - подписала снимки она.

Кароль любит примерять дерзкие наряды, которые прекрасно подчеркивают ее соблазнительное тело. Над ним она также работает крайне кропотливо, хоть и признается, что давно исключила из своей жизни "шарлатанские" диеты.

На новом "старом" фото она предстала перед зрителями в пикантном наряде - топе из пайеток, из которого выглядывают полукружья ее груди. В кадре видно, что бюстгальтер певица не надела, и с уверенностью сверкает чуть прикрытой наготой своих изгибов.

Тина Кароль показала грудь в открытом топе без белья / t.me/tinakarolofficial

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

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