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Тина Кароль устроила стриптиз в лифте, страстно сорвав с себя одежду

1 июля 2021, 10:56

Певица Тина Кароль представила эмоциональный клип на главную песню альбома Красиво.

Тина Кароль
Тина Кароль предствила клип на песню Красиво / Youtube

Украинская певица Тина Кароль выпустила клип на заглавную песню альбома Красиво, который выпустила весной 2021.

Певица уже проговорилась, что готовила номер на роликах, когда выпустила видео о подготовке на Atlas Weekend, но только теперь все смогли оценить объем работы, который был сделан.

Режиссером работы выступил Indy Hait. В клипе Красиво Тина в мужском костюме-двойке заходит в лифт, и только тут становится ясно, что она на роликах - да не на простых - они приделаны к туфлям на большом каблуке.

Уже во время движения лифта наверх Тина начинает танцевать, срывая с себя костюм и устраивает стрип-дэнс.

Тина Кароль
Тина Кароль - Красиво / Youtube

"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня Красиво - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что такой ее выбор", - прокомментировала Тина Кароль.

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Кроме того, в клип добавили моменты, когда дверь открывается на одном из этажей, и шокированные люди снимают на телефоны, как Кароль танцует на потолке лифта.

Хореографом-постановщиком клипа выступила Марина Кущева, ранее работавшая над клипами Скандал, Хороший парень и лайв-шоу Красиво.

В ролике она уже рассказывала, как они с Тиной готовили номер танца в лифте, пока та была в Казахстане.

Тина Кароль
Тина Кароль - клип Красиво / Youtube

"Есть много вариаций "танцев на роликах", но то, что делает Тина — еще не было! Туфли на высоких каблуках, закрепленные на платформе роликов, делает хореографию сложной для выполнения, и очень сексуальной для восприятия. Такая техника танца была воплощена исключительно благодаря перфекционизму Тины!" — отметила Марина.

Во второй половине клипа лифт с Кароль буквально летает по этажам, и певица танцует будто бы в невесомости.

За день до премьеры клипа певица анонсировала его промо, в котором Тина Кароль позировала обнаженная с королевским питоном.

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