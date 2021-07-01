Тина Кароль устроила стриптиз в лифте, страстно сорвав с себя одежду

Певица Тина Кароль представила эмоциональный клип на главную песню альбома Красиво.
Украинская певица Тина Кароль выпустила клип на заглавную песню альбома Красиво, который выпустила весной 2021.
Певица уже проговорилась, что готовила номер на роликах, когда выпустила видео о подготовке на Atlas Weekend, но только теперь все смогли оценить объем работы, который был сделан.
Режиссером работы выступил Indy Hait. В клипе Красиво Тина в мужском костюме-двойке заходит в лифт, и только тут становится ясно, что она на роликах - да не на простых - они приделаны к туфлям на большом каблуке.
Уже во время движения лифта наверх Тина начинает танцевать, срывая с себя костюм и устраивает стрип-дэнс.
"Движение лифта символизирует подъем наших чувств, когда мы слепо влюбляемся. Песня Красиво - это ода смелой девушки, которая любит только потому, что такой ее выбор", - прокомментировала Тина Кароль.
Кроме того, в клип добавили моменты, когда дверь открывается на одном из этажей, и шокированные люди снимают на телефоны, как Кароль танцует на потолке лифта.
Хореографом-постановщиком клипа выступила Марина Кущева, ранее работавшая над клипами Скандал, Хороший парень и лайв-шоу Красиво.
В ролике она уже рассказывала, как они с Тиной готовили номер танца в лифте, пока та была в Казахстане.
"Есть много вариаций "танцев на роликах", но то, что делает Тина — еще не было! Туфли на высоких каблуках, закрепленные на платформе роликов, делает хореографию сложной для выполнения, и очень сексуальной для восприятия. Такая техника танца была воплощена исключительно благодаря перфекционизму Тины!" — отметила Марина.
Во второй половине клипа лифт с Кароль буквально летает по этажам, и певица танцует будто бы в невесомости.
За день до премьеры клипа певица анонсировала его промо, в котором Тина Кароль позировала обнаженная с королевским питоном.