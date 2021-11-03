Тина Кароль поразила изгибами в прозрачном платье на голое тело

Тина Кароль поразила новыми фото / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников пикантным снимком в смелом наряде. На этот раз звезда примеряла невероятно откровенное платье.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала серию фото, на которых она позировала в прозрачной ткани в сетку, наброшенной на голое тело. Также певица удивила сменой прически.

Тина Кароль в откровенном наряде / instagram.com/tina_karol

Тина Кароль с новой прической / instagram.com/tina_karol

Поклонники Кароль были в восторге от увиденного.

"Наша самая лучшая. Любим" , "Очень красивая фотосессия", "Наша талантливая девочка", "Божественная", - писали в комментариях под постом.

Ранее певица Тина Кароль удивила кадрами из новой необычной фотосессии, на которых позирует в смелом образе.

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