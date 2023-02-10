Тина Кароль блеснула грудью без белья в шелковом платье-комбинации

Изящные кружева не смогли скрыть тот факт, кто Кароль дает своему бюсту отдохнуть от бра время от времени.

Тина Кароль в платье-комбинации похвасталась декольте без бюстгальтера / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль в творчестве привыкла поддаваться порыву. Так и сейчас артистка полностью погрузилась в роботу над созданием новой музыки, игнорируя весь мир вокруг.

В редкие моменты "прояснения" она выходит на связь с поклонниками в своем блоге в Instagram. К примеру недавно она пожаловалась, что перестала вести личный дневник - работа отнимает у нее все свободное время. "Давно уже не писала в дневник... Но когда я фиксирую какой-то вопрос или создаю миры (песни), просто нет не то что времени, но даже толчка к этому решению - сесть и писать", - рассказывает Кароль.

Очевидно, тотальную нехватку времени она не преувеличивает: свой рассказ про дневник она проиллюстрировала не безупречным студийным фото, а сэлфи из лифта, выполненным в зеркале.

Впрочем, натуральная красота артистки от этого ничуть не померкла. В кадре Тина предстала без фирменного макияжа и ярко-красной помады. Она сделала дневной нюдовый мэйкап и нанесла на губы немного бальзама.

В качестве наряда Кароль выбрала молочно-белое пальто, которая она изящно сбросила с плеч, чтобы похвастаться фигурой в платье-комбинации с кружевным лифом, которое она явно надела без бюстгальтера.

Тина Кароль в платье-комбинации похвасталась декольте без бюстгальтера / instagram.com/tina_karol

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

Примером утонченного обнажения может для Собчак послужить украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук - недавно спортсменка снялась в интригующем образе с расстегнутой ширинкой.

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