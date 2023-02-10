УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Тина Кароль блеснула грудью без белья в шелковом платье-комбинации

10 февраля 2023, 02:04
Изящные кружева не смогли скрыть тот факт, кто Кароль дает своему бюсту отдохнуть от бра время от времени.
Тина Кароль
Тина Кароль в платье-комбинации похвасталась декольте без бюстгальтера / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль в творчестве привыкла поддаваться порыву. Так и сейчас артистка полностью погрузилась в роботу над созданием новой музыки, игнорируя весь мир вокруг.

В редкие моменты "прояснения" она выходит на связь с поклонниками в своем блоге в Instagram. К примеру недавно она пожаловалась, что перестала вести личный дневник - работа отнимает у нее все свободное время. "Давно уже не писала в дневник... Но когда я фиксирую какой-то вопрос или создаю миры (песни), просто нет не то что времени, но даже толчка к этому решению - сесть и писать", - рассказывает Кароль.

Очевидно, тотальную нехватку времени она не преувеличивает: свой рассказ про дневник она проиллюстрировала не безупречным студийным фото, а сэлфи из лифта, выполненным в зеркале.

Впрочем, натуральная красота артистки от этого ничуть не померкла. В кадре Тина предстала без фирменного макияжа и ярко-красной помады. Она сделала дневной нюдовый мэйкап и нанесла на губы немного бальзама.

В качестве наряда Кароль выбрала молочно-белое пальто, которая она изящно сбросила с плеч, чтобы похвастаться фигурой в платье-комбинации с кружевным лифом, которое она явно надела без бюстгальтера.

Тина Кароль
Тина Кароль в платье-комбинации похвасталась декольте без бюстгальтера / instagram.com/tina_karol

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

Примером утонченного обнажения может для Собчак послужить украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук - недавно спортсменка снялась в интригующем образе с расстегнутой ширинкой.

Другие новости:

шоу-бизнес Тина Кароль новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:04

Тина Кароль блеснула грудью без белья в шелковом платье-комбинации

01:35

Мурлыка предупреждает об опасности: как понять, что кошка уловила дома негатив

00:51

Зачем 10 февраля нужно перестирывать все вещи в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

00:42

Лежа на диване ждут манны небесной: лишь 3 знака зодиака являются величайшими лентяямиВидео

09 февраля, четверг
23:59

В Бердянске расцвела "бавовна": ВСУ попали в аэродром и одним махом ликвидировали сотню оккупантовВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:39

"Я раньше пукал непроизвольно, теперь же - только вспомнив вас": звезда Кухни подколол россиян

23:28

"Нам завидуют": Путин объяснил, почему "все лезут к России"Видео

23:25

Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувстваФото

23:16

"Мы готовы к такому сценарию": Данилов заявил, что РФ может атаковать пути поставок оружия УкраинеВидео

Реклама
23:06

Украина предупредила Молдову, что РФ планирует взять ее под контроль: в Кишиневе отреагировалиВидео

22:52

"Мы вас посадим!": Макаревич рассказал жизненный анекдот о судьбе "невозвращенцев" в РФ

22:30

Зачем класть лавровый лист в кошелек: деньги будут течь к вам рекой

22:21

"Обострение уже началось, ситуация тяжелая": Гайдай сообщил о наступлении россиян на ЛуганщинеВидео

22:09

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

22:08

За паспортом: популярную российскую телеведущую застукали в посольстве ИзраиляВидео

22:01

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

21:41

"РФ перешла из "огневого вала" на "мясной"": оккупанты уже практически не воюют техникой – АндрусивВидео

21:16

"Год назад никто бы не поверил": Резников намекнул на возможность получения боевых кораблейВидео

21:07

"Они все нам отдали": Подоляк рассказал, какие страны пошли ва-банк ради победы Украины в войнеВидео

21:06

Зачем в воду для пельменей добавляют 1 секретный ингредиент: становятся в 10 раз вкуснее - рецептВидео

Реклама
20:32

"Хотят бороться против НАТО": Пригожин придумал новый фейк об американцахВидео

19:52

Зеленский удивил подробностями об отношениях между Украиной и ГерманиейВидео

19:32

Стальной пресс украинской сцены: Анна Кошмал засветила "кубики" в белом топе

19:24

Потери сумасшедшие: РФ потеряла более 20 генералов на войне в Украине - японская разведкаВидео

19:20

Путин должен немедленно уволить Шойгумнение

19:02

Резников откровенно ответил, есть ли риск захвата Одессы с моря или сушиВидео

18:38

"Есть альтернатива": Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине – УоллесВидео

18:22

"Ничего плохого в этом не вижу": военнослужащий ВСУ оценил переспективу сдачи БахмутаВидео

18:17

Мустафа Джемилев поддержал Резникова: критически важно сохранять монолитность

18:10

"Там активные боевые действия": наступление России уже началось - ПодолякВидео

18:05

Почему кошка спит на человеке: мистика, приметы и наука объясняют поведение любимца

18:00

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

17:45

"Можем ударить собственным оружием": Украина может уничтожать цели на территории РФ – ДаниловВидео

17:43

"Мы наложим вето": Болгария не поддерживает ядерные санкции против РФВидео

17:11

"Я устала говорить, что у меня все хорошо": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в КрымуВидео

17:11

Шесть человек под завалами, их слышно: появились первые фото и видео последствий взрыва в КиевеВидео

16:56

Сколько дают денег за декретный отпуск: как государство помогает матерямВидео

16:49

"Много странных вещей происходило": Виталию Козловскому регулярно снится Путин

16:48

Война подходит к кульминации: ход боевых действий качнется в сторону Украины – ЖдановВидео

16:47

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

Реклама
16:37

Киркоров затягивает поясок: артист не может платить за свой пентхаус в МосквеВидео

16:23

В апреле оккупанты могут начать массово убегать: Андрусив рассказал подробностиВидео

16:04

В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода: есть погибшие

16:01

"Это гуманитарный подвиг": Украина получила очередной пакет помощи от Польши

15:56

Вызвали саперов: пропагандистке Симоньян пришла посылка-сюрпризВидео

15:44

РФ уже начала новое наступление: оккупанты атакуют два города и пойдут еще на три – АндрусивВидео

14:57

Стало известно, когда появится Олег Винник и куда он делсяВидео

14:55

Украина стала ближе к получению истребителей и дальнобойных ракет – ЕрмакВидео

14:35

"Немедленное прекращение огня": пропутинский премьер Венгрии Орбан решил поиграть в "голубя мира"Видео

14:30

"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву PantherВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять