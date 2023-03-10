Тайная мечта Рубенса: Alyona Alyona похвасталась сдобным бюстом в изящном белье

Алена Савраненко преподала поклонникам урок, как правильно баловать себя в весеннюю пору.

Alyona Alyona показала пышную грудь в бюстгальтере / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) в своем блоге нередко поднимает вопросы о любви к себе. Как и практически каждый человек, она учится принимать себя со своими недостатками и достоинствами, целиком и без остатка.

На этом тернистом пути встречается немало трудностей, которые артистка преодолевает со свойственным ей оптимизмом. Ее умение объективно воспринимать себя и хвастаться телом вызывают восхищение и вдохновляют ее поклонников.

Недавно на своей странице в Instagram Alyona Alyona показала, чем балует себя весной, и призвала всю женскую половину аудитории последовать ее примеру.

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Савраненко на камеру примерила два красивых бюстгальтера, и похвасталась своим пышным бюстом, достойным кисти Рубенса. Артистка отдала предпочтение нижнему белью темных цветов и продемонстрировала грудь со всех ракурсов.

И хоть вопрос лишнего веса периодически встает для Alyona Alyona очень остро, перед камерой без верхней одежды артистка, похоже, чувствует себя очень уверенно. Это вызывает не меньшее восхищение, чем ее пышное декольте.

Alyona Alyona показала пышную грудь в бюстгальтере / instagram.com/alyona.alyona.official

Ранее украинская певица и экс-участница коллектива ВиаГра Надежда Мейхер осчастливила своих подписчиков новой дерзкой фотосессией, в которой засветила сочные бедра в прозрачном платье.

Также звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано "приворожила" фанатов соблазнительным обнаженным кадром прямиком из ванной комнаты.

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