Светлана Лобода в зеленых лосинах показала пятую точку крупным планом

Аппетитные ягодицы Loboda не скрывает, а подчеркивает - есть чем похвастаться.

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Светлана Лобода похвасталась ягодицами в лосинах / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода в концертных нарядах баллансирует между чувственной скромностью и неприкрытой сексуальностью. В повседневной жизни она предпочитает более простой стиль в одежде, и редко "светит" своими прелестями.

Сейчас артистка готовится к новому туру, и, очевидно, тренирует для этого не только голос. На своей странице в Instagram она показала снимок из спортивного зала на фоне стеллажа с гантелями и утяжелителями.

К камере Лобода стоит спиной, уперев руки в стеллаж. Она одета в мятно-зеленый облегающий спортивный костюм - топ и лосины. Волосы певица собрала в хвост на затылке, и позирует, глядя в объектив через плечо. Она слегка нагнулась, чтобы продемонстрировать рельеф своих ягодиц.

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Игривый кадр Светлана Лобода назвала "Репетиция тура". Вероятно, поклонников артистки на грядущих концертах ожидают не только новые песни на украинском языке, но и зажигательные номера с шоу-балетом, от которого сама певица не привыкла отставать по мастерству и форме.

Светлана Лобода похвасталась ягодицами в лосинах / instagram.com/lobodaofficial

Ранее вторая бывшая супруга Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк вылезла на стол в рваном топе и джинсовом мини, чтобы игриво попозировать на камеру.

Также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.

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