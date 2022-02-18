Супруга Виктора Павлика подчеркнула свои изящные изгибы тонким кружевным бельем

Катерина Репяхова показала тело в белом кружевном белье / instagram.com/repyahovakate

Жена и концертный директор певца Виктора Павлика, блогерка Екатерина Репяхова показала фигуру в красивом нижнем белье.

Для новой фотосессии она примерила нежный комплект из трусиков, бюстгальтера и кружевного халатика ослепительно белого цвета.

Тонкое плетение идеально подчеркивает стройную фигуру молодой мамы, которая в новом, откровенном наряде выглядит свежей, уверенной в себе, романтичной.

Чтобы заинтриговать фанатов и не показать лишнего, Репяхова прикрывает обнаженные участки тела пышным букетом из белоснежных тюльпанов.

Блогерка уверена - красивое нижнее белье полезно для ментального здоровья: "Для того, чтобы чувствовать себя уверенной - все должно быть идеально даже там, где никто не видит ;) Считаю, что красивое белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение. Красивое белье - это в первую очередь забота о себе. Мы у себя одни и жизнь так быстротечна, что жить нужно здесь и сейчас для себя и максимально радуя себя".

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Катерина Репяхова в соблазнительном нижнем белье / instagram.com/repyahovakate

Поклонники полностью поддержали Репяхову в ее рассуждениях о белье, и отметили, что этот белый комплект ей очень к лицу:

"То чувство, когда белье придает еще большей уверенности ❤️ красота".

"Вы нереальная! очень идет Вам такой образ".

"Вы такая нежная❤️ Очень красивые фото!"

"Очень нежно и сексуально".

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