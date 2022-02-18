Супруга Виктора Павлика подчеркнула свои изящные изгибы тонким кружевным бельем

Екатерина Репяхова была похожа на свежий цветок, как букет тюльпанов, которым она пыталась скрыть свои прелести.
Жена и концертный директор певца Виктора Павлика, блогерка Екатерина Репяхова показала фигуру в красивом нижнем белье.
Для новой фотосессии она примерила нежный комплект из трусиков, бюстгальтера и кружевного халатика ослепительно белого цвета.
Тонкое плетение идеально подчеркивает стройную фигуру молодой мамы, которая в новом, откровенном наряде выглядит свежей, уверенной в себе, романтичной.
Чтобы заинтриговать фанатов и не показать лишнего, Репяхова прикрывает обнаженные участки тела пышным букетом из белоснежных тюльпанов.
Блогерка уверена - красивое нижнее белье полезно для ментального здоровья: "Для того, чтобы чувствовать себя уверенной - все должно быть идеально даже там, где никто не видит ;) Считаю, что красивое белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение. Красивое белье - это в первую очередь забота о себе. Мы у себя одни и жизнь так быстротечна, что жить нужно здесь и сейчас для себя и максимально радуя себя".
Поклонники полностью поддержали Репяхову в ее рассуждениях о белье, и отметили, что этот белый комплект ей очень к лицу:
"То чувство, когда белье придает еще большей уверенности ❤️ красота".
"Вы нереальная! очень идет Вам такой образ".
"Вы такая нежная❤️ Очень красивые фото!"
"Очень нежно и сексуально".
Читайте такжеБурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелести
Ранее модели Белла и Джиджи Хадид полностью обнажились для рекламной кампании модного бренда - сестры демонстрируют абсолютное ню, прикрывая пах лишь сумочками от Versace.
Режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в черном игривом купальнике.
Другие интересные новости:
- "А с грудью как была лажа, так и осталась": блогерша Стужук показала себя в бикини
- "В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео
- "Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом
- "Волосы дыбом и мурашки": Тринчер показала захватывающий подарок от возлюбленного
- Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде