Супруга Павлика мечтает увеличить грудь и сделать ринопластику, но муж против

Супруга Павлика мечтает об увеличении груди / instagram.com/repyahovakate

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова в этом году планирует минимум дважды лечь под нож пластического хирурга, поведала она в Instagram.

Уже весной этого года Екатерина хочет увеличить грудь, поскольку недовольна формой и размером. По словам девушки, ее грудь сейчас значительно отличается, поэтому маммопластика необходима. Репяхова заверила, что выберет самые маленькие импланты, какие только существуют.

"Хочу сделать их (ред. – грудь) одного размера. Они слишком отличаются. Если импланты, то самые маленькие, которые только существуют", - поделилась избранница Павлика.

Осенью девушка хочет второй раз лечь под нож пластического хирурга. На этот раз она хочет изменить свой нос. Отметим, что ранее Екатерина уверяла, что ничего не будет делать со своим носом. Мнение жены артиста кардинально изменилось.

"На днях увидела фото блогера со "старым носом" и поняла, как круто ей с новым. И все. Эта мысль меня не покидает. Моя сестра сделала ринопластику с таким же носом и довольна", - рассказала Репяхова.

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Интересно, что Виктор Павлик не разделяет мнение жены относительно пластических операций. Однако Екатерина уверена, что сможет убедить мужа.

Ранее Главред писал о том, что Виктор Павлик испытывал проблемы с алкоголем. Также у артиста были кредитные долги, сообщила его жена Екатерина Репяхова отвечая на вопросы подписчиков.

Избранница артиста призналась, что когда они встретились, у Павлика были серьезные проблемы с алкоголем. Артист признался, что возлюбленная стала его спасением.

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