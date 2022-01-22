УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Супруга Павлика мечтает увеличить грудь и сделать ринопластику, но муж против

22 января 2022, 21:15

Уже весной этого года Екатерина хочет увеличить грудь, поскольку недовольна формой и размером.

Павлик, Репяхова
Супруга Павлика мечтает об увеличении груди / instagram.com/repyahovakate

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова в этом году планирует минимум дважды лечь под нож пластического хирурга, поведала она в Instagram.

Уже весной этого года Екатерина хочет увеличить грудь, поскольку недовольна формой и размером. По словам девушки, ее грудь сейчас значительно отличается, поэтому маммопластика необходима. Репяхова заверила, что выберет самые маленькие импланты, какие только существуют.

"Хочу сделать их (ред. – грудь) одного размера. Они слишком отличаются. Если импланты, то самые маленькие, которые только существуют", - поделилась избранница Павлика.

Осенью девушка хочет второй раз лечь под нож пластического хирурга. На этот раз она хочет изменить свой нос. Отметим, что ранее Екатерина уверяла, что ничего не будет делать со своим носом. Мнение жены артиста кардинально изменилось.

"На днях увидела фото блогера со "старым носом" и поняла, как круто ей с новым. И все. Эта мысль меня не покидает. Моя сестра сделала ринопластику с таким же носом и довольна", - рассказала Репяхова.

Реклама

Интересно, что Виктор Павлик не разделяет мнение жены относительно пластических операций. Однако Екатерина уверена, что сможет убедить мужа.

Ранее Главред писал о том, что Виктор Павлик испытывал проблемы с алкоголем. Также у артиста были кредитные долги, сообщила его жена Екатерина Репяхова отвечая на вопросы подписчиков.

Избранница артиста призналась, что когда они встретились, у Павлика были серьезные проблемы с алкоголем. Артист признался, что возлюбленная стала его спасением.

Читайте также:

viber
Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Сейчас вы просматриваете новость «Супруга Павлика мечтает увеличить грудь и сделать ринопластику, но муж против». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиГороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудности Растения станут сильными и цветущими: как использовать картофельный отвар для рассады и любых цветовРастения станут сильными и цветущими: как использовать картофельный отвар для рассады и любых цветов Гороскоп на сегодня, 22 января 2022: Девам – разочарование, Весам – время перемен, Рыбам – недругиГороскоп на сегодня, 22 января 2022: Девам – разочарование, Весам – время перемен, Рыбам – недруги Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диетаКак вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в беду
21:29

Что нельзя купить в аптеках на "тысячу Зеленского": украинцам назвали запреты

21:28

Погода в Украине: ожидаются снегопады, гололед и усиление морозов

21:15

Супруга Павлика мечтает увеличить грудь и сделать ринопластику, но муж против

20:42

"Крым потерян для Украины": немецкий вице-адмирал оправдался за скандальные словаВидео

20:29

На Ровенщине неизвестные зарезали пенсионерку

Реклама
20:02

Известная украинская спортсменка объявила о завершении карьерыВидео

19:57

Худший сценарий агрессии РФ: Украина допускает участие Британии в войнеВидео

19:55

Германия готовит план эвакуации семей дипломатов из Украины: в чем причина

19:38

В Кремле проговорились, что очень боятся изоляции от долларамнение

19:29

"Снижаем ставку, но заставляем платить всех": Гетманцев раскрыл реформу налогообложения зарплатВидео

19:26

Дипскандал с ФРГ: посла Германии вызвали в МИД из-за слов о "потерянном Крыме"Видео

18:44

Если позволить расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину не придется нападать - Кулеба

18:36

"Потерял" половину Украины: "слуга" Тищенко зашкварился странным поздравлениемВидео

18:35

Германия отказалась давать Украине бронежилеты, но развернет военный госпитальВидео

18:12

В Черновцах пара пьяных "послушников" бродила по городу с крапилом и Библией в руках - видеоВидео

18:11

Скандал на Закарпатье: учительница избивала детей прямо на уроке

18:07

Деньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитомВидео

17:48

"Украина никогда не вернет Крым": глава ВМС ФРГ поплатился за скандальное заявлениеВидео

17:33

Гороскоп на завтра, 23 января 2022: Близнецам – опасные обещания, Стрельцам – сплетни недругов, Рыбам – разрывВидео

17:23

В Украине "вымирают" коровы: запасов скотоводства осталось лишь на полтора годаВидео

Реклама
17:08

Как правильно хранить чеснок: лучшие способы, которые сохранят полезные свойства

17:00

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

16:56

Сердце Киева и два берега Днепра объединили мощными флешмобами с гигантским флагомВидео

16:41

Германия поощряет намерения Путина к новому нападению: Кулеба ответил на заявления главы ВМСВидео

16:24

Украинцы объединились в живую цепь на вантовом мосту в Запорожье, достроенном по программе Зеленского

16:17

Мощный пожар в Днепре: сгорел центральный офис сети АТБ

16:04

Украину зальет дождями: появился "ледяной" прогноз на весну 2022Видео

15:32

Нападение России на Украину: назван самый вероятный сценарий

15:09

В Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напитокВидео

15:09

Черная полоса подходит к концу, Дев ждет триумф: гороскоп Таро на февраль 2022Видео

14:59

Зеленский готов напрямую договариваться с Путиным – посол Украины в ФРГВидео

14:33

Глава Китая мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады - BloombergВидео

14:26

МИД требует от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС по КрымуВидео

14:25

Ультиматум по НАТО: США ответили РФ секретным письмомВидео

13:49

Умер звезда фильмов Узник замка Иф и РанеткиФото

13:40

"Поехал на красный свет": в Лос-Анджелесе 74-летний Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

13:34

Штурм Киева с воздуха не исключен: военный эксперт оценил риски вторжения России

13:26

Cколько украинцев может повторно заболеть COVID-19: врач назвал цифруВидео

13:02

"Полуостров утерян": глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав УкраиныВидео

12:57

В Харькове горит юридическая академия: к ликвидации пожара привлечены 10 единиц спецтехникиВидео

Реклама
12:51

В Сети выставили на продажу персональные данные 2,6 млн украинцев: Минцифры отреагировало

12:30

Коронавирус бьет рекорды в Украине: 10 областей перешли в "оранжевую" зонуВидео

12:18

Из-за скачка цен на бензин и дизтопливо в Украине подорожает проезд: названы сроки и тарифы

12:07

Цена на лук стала заоблачной: чего ждать украинцам в ближайшее времяВидео

11:49

Хуже, чем Омикрон: в ООН предрекли миру новый штамм коронавирусаВидео

11:25

В Украине резко подорожает топливо: названы сроки и ценыВидео

11:22

Превратить Украину в Сирию: военный эксперт спрогнозировал, будет ли РФ наносить ракетные ударыВидео

10:52

США начнут эвакуацию семей дипломатов из Украины уже на следующей неделе - CNNВидео

10:52

"Все плохо": военный эксперт рассказал, готова ли Украина к войне

10:12

Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять