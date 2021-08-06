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Супермодель Кара Делевинь полностью голая показала интимное селфи из ванной

6 августа 2021, 17:59

Британская модель и актриса Кара Делевинь побаловала поклонников неожиданными фото.

Кара Делевинь
Кара Делевинь / Getty Images

Супермодель, певица и актриса Кара Делевинь не раз рассказывала в интервью о свой чувственности, отношению к сексу, и то, что она любит доставлять удовольствие другим. Она принимает профеминистическую позицию, поддерживает женщин и отстаивает их права. Так что она не видит ничего плохого в том, чтобы иногда обнажиться в эстетических фотосессиях.

Оказывается, девушке не чуждо чувство красоты и вкуса в фото - она опубликовала в своем Instagram подборку случайных кадров за август, в которую попал сексуальны снимок, сделанный ею самой в ванной.

Кара сделала селфи в зеркале ванной комнаты перед стеклянной полочкой так, что смогла показать себя совершенно обнаженной и с распущенными волосами, но при этом, ловко закрыла в этой позе интимные зоны, чтобы не опошлять момент.

Грудь она смогла скрыть ловко расположив руки и наклонившись вперед, а остальное она прикрыла розовым эмоджи в виде сердца, которое бьется

Всю подборку она назвала "свалка льва", возможно, намекая на то, что сама она Лев по зодиаку - день рождения Кары 12 августа.

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Всего за 40 минут фотосессия Кары набрала более 215 тысяч лаков от ее поклонников, и тысячу комплиментов такому смелому поступку.

На остальных фото она показала, как веселится с друзьями и близкими и не забыла снимок со своим любимым псом.

Ранее финалистка Холостяка удивила невероятной фигурой в нескромном наряде.

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