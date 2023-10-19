"Стану матерью-одиночкой": Мирошниченко усыновит четвертого ребенка без мужа

Тимур и Инна Мирошниченко еще в прошлом году объявили про желание усыновить ребенка. Полгода они готовились стать приемными родителями, искали своего малыша и в июле забрали домой 2-летнего Марселя. Мальчик уже адаптируется к новой семье, и Инна решилась на новый этап в ее с Тимуром семейной жизни.
Сегодня юрист на своей странице в Instagram объявила, что она начала работать над усыновлением еще одного ребенка. При этом Мирошниченко отметила, что фактически будет делать это, как мать-одиночка.
"Итак... Я пошла на второй круг. Документы поданы. Дальше - направление на курсы. Ожидание курсов. Прохождение курсов. Рекомендации психологов. Постановка на учет. Поиск. Встреча. В этот раз я подаюсь сама", - рассказала Инна.
К счастью, это не означает, что у них с Тимуром проблемы в браке. Инна отмечает, что в прошлый раз, когда они работали над усыновлением Марселя, мужу удалось лишь чудом находить время для всех курсов-документов-консультаций. Сейчас он дал жене согласие на то, чтобы она брала детей на свое содержание. Имея стабильный доход и жилье Инна Мирошниченко может усыновлять детей самостоятельно.
"Что потом? Потом я становлюсь условно матерью-одиночкой по отношению к новому ребенку (детям). А после этого еще один суд - внутреннесемейное усыновление", - рассказала порядок своих дальнейших действий Инна.
Она также рассказала, почему так торопится усыновить еще одного ребенка: "Потому что чувствую, что еще есть место в сердце и в квартире. А детей, которые ждут свою семью, все еще десятки тысяч".
Ранее Инна Мирошниченко рассказала нет ли у нее страха не полюбить приемного сына. Жена ведущего отметила, что при ее принципах и взглядах на жизнь этот вариант просто исключен.
Также Тимур Мирошниченко поделился трогательными воспоминаниями о том, как начинались его романтические отношения с Инной. Идеальной парой, какой их знают сейчас, они стали далеко не сразу.
Другие новости про Тимура и Инну Мирошниченко:
- "Начинает парализовать": жене Мирошниченко в тяжелом состоянии вызвали скорую
- "Чужих детей не бывает": Инна Мирошниченко откровенно призналась, почему усыновили ребенка
- Инна Мирошниченко рассказала про биологическую маму сына Марселя