Стало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани Лорак

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак записала песню Раздетая, и пока фанаты восхищаются столь пикантным названием, отправилась на интервью с известными изданиями.

Не секрет, что певица не фанатка откровенных фотосессий, и найти ее фото топлес - та еще задача.

В эфире московского Русского радио Лорак отвечала на различные вопросы диджеев, и пошла у них на поводу, ответив на провокационные вопросы про обнажение.

Оказывается, в различные мужские издания регулярно предлагают Ани раздеться за баснословные для России суммы.

"Периодически обращаются всевозможные издания. Даже какие-то деньги предлагали. Предлагают тысяч 500 (около 187 тыс. грн), даже до миллиона доходит. Миллион — это значит hot", — сказала артистка.

Она заявила, что всегда отказывается от таких предложений, но зато пошутила, что будет агентом у радиоведущего, но возмут его не в глянец, а в нечто вроде "советы садовода".

Напомним, украинские звезды высказались насчет обвинения Ани Лорак в адрес Константина Меладзе, что он предлагал ей карьеру за секс.

После ряда критических высказываний в свой адрес Лорак забрала слова и извинилась, но украинские и российские звезды продолжили обсуждать тему харрасмента.