"Срамота": почти голая Настя Ивлеева раздела бывшую жену Шнурова на горячем пляже

Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

На праздновании дня рождения Матильды Шнуровой - бывшей жены известного музыканта, Настя Ивлеева с виновницей торжества и подругой сплелись в горячей позе, и она попала в соцсети.

Настя Ивлеева после расставания с Элджеем отправилась на очередную вечеринку, где вдоволь позабавлялась с девушками.

Настя Ивлеева в своем Instagram показала, как она с Матильдой оттопырили ягодицы и обнялись вместе, принимая сексуальные позы у шеста, который поддерживал крышу домика у моря.

"С днём рождения, звезда!", - подписала она фото.

Настя Ивлеева / instagram.com/_agentgirl_/

"Сомнительная фотка для поздравления, конечно", "Настюха пошла во все тяжкие", "Когда рассталась с парнем", "Срамота", "Самая горячая девушка", "Дерзко, по-агентски, сексуально, смело,Греет наша Настя стройненькое тело,Радуется солнцу, отдыху и небу,Вот бы к вам поближе, девочки, и мне бы", "Теперь она по девочкам?", "Ну, что за богиня", "Что за лезбухи?", - пишут в комментариях.

Ранее во время поездки в Италию Настя Ивлеева подразнила поклонников откровенным фото без лифчика рядом с кллизеем.