Создатели случайно засветили дату выхода шоу Голос країни 2022

Организаторы шоу Голос країни рассекретили дату премьеры следующего 12 сезона проекта.
Только недавно закончился 11 сезон проекта Голос країни, который отметился большим количеством страстей и небольшим скандалом.
В 2021 году шоу Голос країни покинула Тина Кароль, которая была рекордсменкой по количеству победителей. Она предложила заменить себя Юлией Саниной, но пока что создатели шоу не раскрывают своих планов и результатов переговоров.
Кроме того, с 2020 года в тренерское кресло сел Дима Монатик, а с 2021 - Надя Дорофеева и Олег Винник.
После финала проекта в Сети обновилась информация о шоу - на Википедии Голосу України появился 12 сезон. Дата выхода Голосу країни 2022 - 23 січня, а в тренерах уже указана Юлия Санина.
Последние сезоны также выходили в предпоследнее воскресенье января, а вот список тренеров пока что не выглядит достоверным.
На официальных сайтах и страницах в соцсетях шоу Голос країни пока что нет подтверждения новой информации, но и нет официального опровержения.
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Напомним, в финале 11 сезона шоу после объявления победителя Тина Кароль взяла голос, и после благодарности объявила, что покинет проект. Она предложила каналу 1+1 взять на ее место Юлию Санину.
Напомним, в финале шоу Голос країни 2021 победил чемпион Нади Дорофеевой Сергей Лазановский.
Тина Кароль еще до финала вокального проекта призналась, что подумывала о том, чтобы завершить карьеру певицы.
Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.