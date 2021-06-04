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Создатели случайно засветили дату выхода шоу Голос країни 2022

4 июня 2021, 13:10

Организаторы шоу Голос країни рассекретили дату премьеры следующего 12 сезона проекта.

Голос країни 2022
Появилась дата выхода шоу Голос країни 2022 / 1+1

Только недавно закончился 11 сезон проекта Голос країни, который отметился большим количеством страстей и небольшим скандалом.

В 2021 году шоу Голос країни покинула Тина Кароль, которая была рекордсменкой по количеству победителей. Она предложила заменить себя Юлией Саниной, но пока что создатели шоу не раскрывают своих планов и результатов переговоров.

Кроме того, с 2020 года в тренерское кресло сел Дима Монатик, а с 2021 - Надя Дорофеева и Олег Винник.

После финала проекта в Сети обновилась информация о шоу - на Википедии Голосу України появился 12 сезон. Дата выхода Голосу країни 2022 - 23 січня, а в тренерах уже указана Юлия Санина.

Последние сезоны также выходили в предпоследнее воскресенье января, а вот список тренеров пока что не выглядит достоверным.

На официальных сайтах и страницах в соцсетях шоу Голос країни пока что нет подтверждения новой информации, но и нет официального опровержения.

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Голос країни 2022

Напомним, в финале 11 сезона шоу после объявления победителя Тина Кароль взяла голос, и после благодарности объявила, что покинет проект. Она предложила каналу 1+1 взять на ее место Юлию Санину.

Напомним, в финале шоу Голос країни 2021 победил чемпион Нади Дорофеевой Сергей Лазановский.

Тина Кароль еще до финала вокального проекта призналась, что подумывала о том, чтобы завершить карьеру певицы.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Тина Кароль Надя Дорофеева Юлия Санина Дмитрий Монатик Олег Винник новости шоу бизнеса
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