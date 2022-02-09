Сосок в стразах: экс-ВИА Гра засветила грудь в образе а-ля Мэрилин Монро

Татьяна Котова обнажилась в пикантном розовом платье.
Певица и бывшая участница группы ВИА Гра Татьяна Котова показала безупречное тело в образе игривой Барби.
Артистка не единожды принимала участие в конкурсах красоты вроде Мисс Мира и Мисс Вселенная. И, к слову, вполне заслужено.
Котова обладает великолепным телом и лицом, соответствующем современным стандартам красоты. 36-летняя певица уверенно демонстрирует свои естественные данные, чем нередко повергает своих поклонников в экстаз.
На новом снимке артистка практически повторила образ Мэрилин Монро в фильме Джентльмены предпочитают блондинок - Котова позировала в атласном платье сочного розового оттенка и с крупными сверкающими украшениями.
Она сидит на стуле, гордо вскинув голову, и демонстрирует стройные ножки в высоком разрезе платья.
Примечательно, что глубокое декольте платья Котовой мастерски подчеркивает одну пышную грудь певицы, и практически обнажает сосок другой. Эту пикантную часть своего тела артистка прикрыла стразами.
Поклонники немедленно окрестили Татьяну Котову новой Барби, и принялись расхваливать безупречные формы певицы:
"Самая красивая зеленоглазая Барби..."
"Ну... Как-то очень сочнее получилось, чем Барби!"
"Очень очень очень очень очень очень сексуальная девушка с шикарными ножками".
"Богиня!!! Мисс вселенная!!!"
"Разве можно быть такой красивой?"
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