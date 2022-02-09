УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Сосок в стразах: экс-ВИА Гра засветила грудь в образе а-ля Мэрилин Монро

9 февраля 2022, 13:06
Прослушать новость
Остановить

Татьяна Котова обнажилась в пикантном розовом платье.

Татьяна Ктова снялась в образе, похожем на Барби или Мэрилин Монро / instagram.com/kottova

Певица и бывшая участница группы ВИА Гра Татьяна Котова показала безупречное тело в образе игривой Барби.

Артистка не единожды принимала участие в конкурсах красоты вроде Мисс Мира и Мисс Вселенная. И, к слову, вполне заслужено.

Котова обладает великолепным телом и лицом, соответствующем современным стандартам красоты. 36-летняя певица уверенно демонстрирует свои естественные данные, чем нередко повергает своих поклонников в экстаз.

На новом снимке артистка практически повторила образ Мэрилин Монро в фильме Джентльмены предпочитают блондинок - Котова позировала в атласном платье сочного розового оттенка и с крупными сверкающими украшениями.

Она сидит на стуле, гордо вскинув голову, и демонстрирует стройные ножки в высоком разрезе платья.

Реклама

Примечательно, что глубокое декольте платья Котовой мастерски подчеркивает одну пышную грудь певицы, и практически обнажает сосок другой. Эту пикантную часть своего тела артистка прикрыла стразами.

Татьяна Котова показала грудь в соблазнительном розовом платье / instagram.com/kottova

Поклонники немедленно окрестили Татьяну Котову новой Барби, и принялись расхваливать безупречные формы певицы:

"Самая красивая зеленоглазая Барби..."

"Ну... Как-то очень сочнее получилось, чем Барби!"

"Очень очень очень очень очень очень сексуальная девушка с шикарными ножками".

"Богиня!!! Мисс вселенная!!!"

"Разве можно быть такой красивой?"

Читайте также"Боже, это точно Надя?": Дорофеева без белья ошеломила феерическим анонсом новой песни

Ранее модель Анна Неплях в полуобнаженном виде показала свои прелести и пообнималась с розой.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Татьяна Котова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Сосок в стразах: экс-ВИА Гра засветила грудь в образе а-ля Мэрилин Монро». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Удивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимыУдивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимы Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стажДля выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стаж Старые специи лучше не выбрасывать: как приготовить дешевое и действенное удобрение для цветов домаСтарые специи лучше не выбрасывать: как приготовить дешевое и действенное удобрение для цветов дома День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает имениныДень ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины Дочь Заворотнюк рассказала, кто был на фото в машине с ЧернышевымДочь Заворотнюк рассказала, кто был на фото в машине с Чернышевым
14:18

Кровавый расстрел солдат в Днепре: в ГБР озвучили основную версию трагедии

14:12

Бойня в Днепре: Рябчук объяснил мотивы убийств, а комиссия выявила нарушения в воинской части

14:11

В сети показали, как будет выглядеть ж/д путепровод из ансамбля Запорожских мостов

14:02

"Финляндизация Украины": о чем речь и почему об этом говорят в миреВидео

13:53

Почему украинцы едут на заработки за границу и за какие деньги готовы работать - опрос

Реклама
13:22

Придут дожди, мокрый снег и ветер: украинцев предупредили о приближении непогодыВидео

13:06

Сосок в стразах: экс-ВИА Гра засветила грудь в образе а-ля Мэрилин Монро

13:01

Комаровский назвал два основных и самых популярных симптома Омикрона

13:00

Гороскоп на завтра, 10 февраля 2022: Козерогам – опасность на дороге, Львам – судьбоносная встречаВидео

12:53

"Дива без трусиков": Лорак поразила новым пикантным фото

12:40

Взяла кредит, чтобы помочь парню: на Днепропетровщине исчезла 20-летняя девушкаВидео

12:23

Выглядит как Жанна Фриске, парализована и в депрессии: СМИ раскрыли подробности о болезни Заворотнюк

12:22

Как получить больничный, не выходя из дома: разъяснение МинздраваВидео

12:04

Кабмин даст украинцам еще пять месяцев на трату "тысячи Зеленского" за вакцинациюВидео

12:03

Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в бедуВидео

11:59

58-летний Квентин Тарантино станет отцом второй раз

11:47

Десятки магнитных шаров в уретре: на Волыни спасли двоих подростков, гнавшихся за острыми ощущениямиВидео

11:40

Обидки Путина: почему глава РФ взъелся на Зеленскогомнение

11:36

Ожидания Путина и мощный фактор сдерживания: Украина бьется с агрессией РФ по трем направлениямВидео

11:34

Мошенники украли более 100 тысяч гривен у женщины, которая хотела продать обувь в интернетеВидео

Реклама
11:29

Черный список на 14 февраля: какие подарки приносят разлуку и беду и что нельзя даритьВидео

10:52

Скандальная TikTok-блогерка Di. Rubens проиграла суд ветерану АТО полковнику Штефану

10:50

Вместо свадьбы – похороны: в Киеве мужчина прострелил голову возлюбленнойВидео

10:09

Бросила в холодном доме на двое суток: 5-летняя девочка попала в больницу из-за материВидео

09:58

Перерасчет пенсии для работающих: что влияет на ее размер и как проверить начисления

09:50

"Парень с ядерным оружием и без друзей": СМИ узнали, что Байден говорит о Путине не на публике

09:40

Путин ведет себя как гопник из питерской подворотнимнение

09:33

Чтобы отбиваться от РФ на море: Британия передаст Украине ракеты для кораблейВидео

09:11

До 70 тысяч в сутки: Радуцкий спрогнозировал, сколько будет COVID-больных на пике волны коронавируса

09:00

В Украине изменились условия приватизации спиртовых заводов: что ждет покупателей актуально

08:27

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

08:26

Коронавирус в Украине 9 февраля: выявлено более 38 тысяч новых COVID-случаевВидео

08:10

Розы будут свежими очень долго - простые лайфхаки, как продлить жизнь букета

08:01

С днем стоматолога: поздравления, открытки и прикольные картинки к празднику

07:56

Залечили зуб до реанимации: в Ровно 15-летней девочке спасают жизнь после визита к стоматологу

07:50

3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправитьВидео

07:40

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаВидео

07:24

Схватила за руку и прижала к столу: в Харькове учительница жестко "воспитывала" школьника

06:39

В США отказались от введения срочных санкций против Северного потока-2: в чем причина

06:30

10 признаков того, что вы находитесь в токсичных отношениях и не догадываетесь об этом

Реклама
06:01

В моду на 2022 год вошла головокружительная стрижка чоппи боб, которая дарит чувство свободыФото

05:54

Самое лучшее растение для вашей квартиры: в чем его уникальный секрет и целебные свойстваВидео

05:40

Серая и безвкусная жижа: три ошибки любой хозяйки, которые портят картофельное пюре за 1 секунду

05:12

Магнит бедности и болезней: почему ножницы никогда нельзя приносить в домВидео

05:09

Цветы будут в восторге: удобрение для растений из рыбы, которым пользовались еще наши бабушки

04:15

Как избавиться от тараканов: эффективные народные методы

03:10

Украсят любой двор: садовод назвала самые неприхотливые растения для сада

02:31

Ученые рассказали об опасности популярного обезболивающего

01:48

Диетолог объяснили, какие консервы могут быть опасны для здоровья и чем именно

01:46

Назван уникальный напиток для похудения: стоит дешево, а польза удивительнаяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять