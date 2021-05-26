УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сосочки видны": Глюкоза показала возбужденную грудь под прозрачной ночнушкой

26 мая 2021, 07:45

Российская певица Наталья Ионова побаловала поклонников очень горячими фото.

Глюкоза
Глюкоза / instagram.com/glukozamusic/

Певица Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Ионова, сразила своих поклонников новыми откровенными фото, которые она время от времени размещает в соцсетях.

Глюкоза может похвастаться отличной фигурой, и старается подчеркнуть это на интимных фотосессиях.

Она показала грудь во всей красе на новой съемке, выбрав из наряда только "безобидную" ночную рубашку с цветочками. Только наряд оказался вполне прозрачным и сексуально обтянул ее аппетитную грудь, засветив все интимные подробности стройного тела.

Наталья невинно написала, что не может выбрать, где она лучше вышла, после чего попросила поклонников помочь оценить и выбрать.

Глюкоза
Глюкоза / instagram.com/glukozamusic/
Глюкоза
Глюкоза / instagram.com/glukozamusic/
Глюкоза
Глюкоза / instagram.com/glukozamusic/

"Вы очень красивая девушка", "Фотка 2, очень Милая !!!", "Трудно выбрать какую-то одну. Ты на всех очень красивая. Но 2 - огонь", "Первая лучше , там хоть сосочки видны )", "2 там грудь немного видно что она есть так что смело в журнал", "А на остальных разве нет груди?) У неё шикарная грудь, это видно на всех фото", "2 и 3 а вообще все хорошие потому что вы выглядите шикарно, прям девочка-девочка", - пишут в комментариях.

Ранее певица показала аппетитные ягодицы стоя на коленках на природе.

Глюкоза Наталья Ионова новости шоу бизнеса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Молили о помощи и падали на надгробия: известны подробности крушения воздушного шара на ХмельнитчинеМолили о помощи и падали на надгробия: известны подробности крушения воздушного шара на Хмельнитчине Путин добился своего и теперь снижает накалПутин добился своего и теперь снижает накал Гороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьиГороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Гороскоп на 23 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомствоГороскоп на 23 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомство “Полный позор”: почему при огромном военном потенциале Украина ждет "крошек" от США"Полный позор": почему при огромном военном потенциале Украина ждет "крошек" от США

Последние новости

09:58
Опасность ДТП возрастает в три раза: стало известно, какой фактор здоровья влияет на водителей
09:55
Елена Кравец впервые рассказала о съемках шоу Твій день на 1+1
09:55
Гороскоп на завтра 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
09:53
26 мая большой народный праздник: кого поздравить и что нельзя делать Видео
09:49
Аннексия Крыма: Муженко рассказал, как принималось решение "сдать" полуостров РФ
Реклама
09:46
Обнаружен фактор риска, который увеличивает риск сердечной недостаточности у женщин Видео
09:39
Ученые узнали, какой фактор негативно влияет на отношения матери с ребенком Видео
09:30
Группа "Śnieżka" внедряет корпоративную визуальную идентификацию новости компании
09:28
Ученые обнаружили удивительную пользу молока: что оно делает Видео
09:26
Под Херсоном бабушка траванулась "наркотическим подарком" от дочери
08:45
Гороскоп на 26 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому ждать побед на трех фронтах Видео
08:28
Коронавирус в Украине 26 мая: число новых диагнозов подскочило, много госпитализаций Видео
08:26
"Остановилось три сердца": российское судно погубило японскую шхуну Видео
08:20
России нет смысла пачкать руки во внутренних делах Беларуси
08:11
Киев накроют ливни, шквальный ветер и град: когда ждать улучшения погоды Видео
07:45
"Сосочки видны": Глюкоза показала возбужденную грудь под прозрачной ночнушкой
07:44
Может ли Кремль начать сбрасывать на Украину ракеты: военный эксперт оценил риски
07:06
Сахарозаменители: мифы и реальность Видео
07:04
Жестокое убийство известного историка в Николаеве: копы задержали подозреваемого Видео
06:40
Байден объяснил причину отказа от санкций против СП-2 и нарвался на жесткую критику
Реклама
06:34
Изысканные и гламурные слитные купальники врываются в моду на лето 2021 Фото Видео
06:34
Путин всеми силами хочет сделать из Лукашенко "нерукопожатного"
06:15
Эксперт оценил шансы на прорыв в переговорах Байдена и Путина по Украине Видео
06:05
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову Видео
05:31
Скоро жара: синоптик уточнила прогноз погоды на начало июня Видео
05:30
Гордон сделал прогноз о будущем Лукашенко и указал на опасность для России Видео
05:05
Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать Видео
04:23
В моду на лето 2021 вернулись волнительные и неотразимые платья миди в стиле 90-х Фото Видео
03:51
В Украине и рядом с ней находятся десятки тысяч солдат России – генсек НАТО
02:59
Жена Джейсона Стейтема засветила напряженные соски на селфи в примерочной
02:14
Первая помощь при солнечных ожогах кожи: что быстро может помочь Видео
00:51
Нападал в супермаркетах: в Киеве на Оболони орудовал "туалетный" насильник Видео
00:19
Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео
25 мая, вторник
23:55
В США придумали, как накажут Беларусь из-за задержания Протасевича Видео
23:35
Врачи назвали серьезную опасность сирени Видео
22:55
Мать девушки Протасевича бьет тревогу из-за "признаний" дочери Видео
22:50
Украину ждет резкое изменение погоды и сильное похолодание Видео
22:33
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
22:09
Эксперт откровенно высказался о возможной встрече Зеленского с Байденом Видео
22:00
Сгнили 60% легких: в Житомире медики отказались госпитализировать молодого мужчину Видео
Реклама
21:44
"Есть проблемы": сексолог рассказала, на какой признак в спальне нужно обратить внимание Видео
21:31
Госстат обнародовал печальные данные о продолжительности жизни украинцев Видео
21:25
У Байдена сделали заявление об обвинениях России в "угоне" самолета в Минске Видео
21:21
Известный украинский телеведущий шокировал радостной новостью Фото Видео
21:15
Деменция: как использовать музыку, чтобы улучшить мышление Видео
21:07
Байден с глазу на глаз объявит Путину о поддержке Украины
21:05
В Сети появилось видео допроса девушки Протасевича Видео
20:52
Названы приметы для привлечения благополучия, денег и удачи Видео
20:49
Кризис похлеще пандемии: чем грозят авиасанкции Евросоюза против Беларуси мнение
20:18
Выяснилось, какой побочный эффект от COVID-вакцины бывает только у детей
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять