"Сосочки видны": Глюкоза показала возбужденную грудь под прозрачной ночнушкой

Глюкоза / instagram.com/glukozamusic/

Певица Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Ионова, сразила своих поклонников новыми откровенными фото, которые она время от времени размещает в соцсетях.

Глюкоза может похвастаться отличной фигурой, и старается подчеркнуть это на интимных фотосессиях.

Она показала грудь во всей красе на новой съемке, выбрав из наряда только "безобидную" ночную рубашку с цветочками. Только наряд оказался вполне прозрачным и сексуально обтянул ее аппетитную грудь, засветив все интимные подробности стройного тела.

Наталья невинно написала, что не может выбрать, где она лучше вышла, после чего попросила поклонников помочь оценить и выбрать.

Глюкоза / instagram.com/glukozamusic/

Глюкоза / instagram.com/glukozamusic/

Глюкоза / instagram.com/glukozamusic/

"Вы очень красивая девушка", "Фотка 2, очень Милая !!!", "Трудно выбрать какую-то одну. Ты на всех очень красивая. Но 2 - огонь", "Первая лучше , там хоть сосочки видны )", "2 там грудь немного видно что она есть так что смело в журнал", "А на остальных разве нет груди?) У неё шикарная грудь, это видно на всех фото", "2 и 3 а вообще все хорошие потому что вы выглядите шикарно, прям девочка-девочка", - пишут в комментариях.

Ранее певица показала аппетитные ягодицы стоя на коленках на природе.