Соня Таюрская топлес засветила грудь на провокационном фото

Певица Соня Таюрская завела Сеть аппетитными формами без белья.
Солистка группы Little Big Соня Таюрская встречается с Ильей Прусикиным, который недавно развелся с женой.
Артистка время от времени балует поклонников пикантными кадрами, на которых позирует в купальнике, или вообще без одежды.
В этот раз Соня показала в сториз Instagram, как готовится к массажу,. возлежа топлес на столе.
Девушка лежит только в полотенце на голове и в белых стрингах, засветив аппетитные ягодицы и упругую грудь на черно-белом фото. Она снимает себя на телефон в зеркало напротив. На полу вокруг стало валяется обувь и ее одежда.
"На массаж", - пописала кадр Таюрская.
Поклонники не могли пройти мимо такого жаркого кадра с полуголой певицей, но комплименты ее телу может прочитать только сама Соня Таюрская, потому что по правилам Instagram только автор видит ответі на сториз.
Ранее Jerry Heil в трусиках и маечке побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии.