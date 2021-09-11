Соня Таюрская топлес засветила грудь на провокационном фото

Соня Таюрська / instagram.com/sonyatayurskaya

Солистка группы Little Big Соня Таюрская встречается с Ильей Прусикиным, который недавно развелся с женой.

Артистка время от времени балует поклонников пикантными кадрами, на которых позирует в купальнике, или вообще без одежды.

В этот раз Соня показала в сториз Instagram, как готовится к массажу,. возлежа топлес на столе.

Девушка лежит только в полотенце на голове и в белых стрингах, засветив аппетитные ягодицы и упругую грудь на черно-белом фото. Она снимает себя на телефон в зеркало напротив. На полу вокруг стало валяется обувь и ее одежда.

"На массаж", - пописала кадр Таюрская.

Поклонники не могли пройти мимо такого жаркого кадра с полуголой певицей, но комплименты ее телу может прочитать только сама Соня Таюрская, потому что по правилам Instagram только автор видит ответі на сториз.

Ранее Jerry Heil в трусиках и маечке побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии.