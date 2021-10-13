Солистка группы Go_A Екатерина Павленко сверкнула упругими прелестями в мокром купальнике

Кадры с отдыха певицы в Италии горячее самого теплого средиземноморского солнца.
Солистка группы Go_A, которая представляла Украину на Евровидении 2021, Екатерина Павленко активно делится своими фото с отдыха в Италии. Артистка посещает туристические места, но не оставляет без внимания и теплое море Позитано.
Пляжные кадры удаются Павленко особенно хорошо. Певица уверенно позирует в купальнике, создавая чувственные фотографии.
На одной из таких морских фотозарисовок солистка Go_A, зашедшая в воду до средины бедра, предстала в черном сплошном купальнике на тонких бретельках. По телу и волосам Павленко стекают струйки воды. Девушка прикрыла глаза от слепящего средиземноморского солнышка.
Сопроводила чувственный кадр певица одной лишь фразой: "Время потеряться в море".
Значение такого послания Павленко остается загадкой. Но не для горячих поклонников певицы. Они сравнивают Павленко с морской нимфой и королевой русалок. А также просто восхищаются красотой артистки и идилличностью кадра:
"По крайней мере ты заблудилась в моем сердце".
"Чудесный человек... Невероятная женщина... ❤️"
"Хочу быть морем..."
"Блииин, мои глаза опять словили кайф, ну ëмае... ❤"
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