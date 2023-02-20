Сочная Настя Каменских засветила аппетитные ножки в ботфортах и колготках-сетке

Украинская певица Настя Каменских анонсировала новый концертный тур - сперва по Европе, а затем и по городам Украины. Выступления будут иметь благотворительную составляющую.
Артистка анонсировала эту новость на своей странице в Intagram, и добавила свое фото, которое в последнее время можно считать настоящей редкостью - на нем Каменских искренне улыбается.
Даже во время войны для артиста важно быть на сцене и дарить людям свою музыку. Это - их вклад в развитие культурного фронт нашей страны.
На снимке, которым поделилась Настя, она изображена на сцене - она явно пританцовывает, и взмахнула головой так, что ее кудри взметнулись пышным облаком.
Одета Каменских в черное платье-пальто с зелено-красной вышивкой, ботфорты до средины бедра и колготки в сеточку. Певица не скрывала, что слегка располнела, однако удачно подобранный концертный наряд сглаживает несовершенства.
Ранее популярная модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию откровенных снимков - на фото звезда появилась в корсете, который едва ли прикрывал ее шикарное декольте, и без нижнего белья.
Также британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз пощеголяла в свои 89-лет в шикарном лазурном бикини у бассейна в компании младшего нее на 32 года мужа.
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