Соблазн в пальто: Анна Тринчер в честь дня рождения побаловала фанатов фото без лифчика

Анна Тринчер / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица и звезда сериала канала "1+1" "Школа" Анна Тринчер в честь своего 21-летия показала соблазнительные кадры с новой фотосессии в Instagram.

Девушка лукаво позировала без бюстгальтера в ослепительно белом пальто.

"В 21 у меня есть все, о чем мечтает счастливый человек! И за это я очень хочу поблагодарить Бога и мою мамочку, которая сегодня, 21 год назад в 00:45 меня родила! Хотела написать большой пост о том, что меня окружает, о том, чего я достигла и просто сказать спасибо всем, кто является очень важной частью моей жизни. Но с каждым годом хочется писать все меньше и меньше, потому что тебе достаточно того, что ты чувствуешь внутри", ‒ написала Тринчер.

Напомним, ранее певица Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

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