Снежана Онопко раскинула ноги на кожаном диване в леопардовом мини

Это было крайне яркое появление украинской дивы мира моды в образах популярного итальянского бренда.

Снежана Онопко показала шикарные ноги в золоте и леопардовом принте / instagram.com/snejanaonopka15

Украинская супермодель и звезда мировых подиумов Снежана Онопко уже достигла той степени популярности, когда сама может выбирать, в каких показах и фотосессиях принимать участие.

Недавно красотка из Северодонецка снялась для итальянского бренда модной одежды Collini Milano - в рекламной кампании она позировала в комнате с ярко-красными стенами, полулежа на красном диване. Первые кадры кампейна уже появились на странице модели в Instagram.

Поддерживая "леопардовый флэшмоб", который захватил украинцев и их союзников, Онопко примерила укороченное пальто с популярным принтом. Под ним оказалось сверкающее золотое мини-платье из шелка. Модель дополнила наряд золотыми ботфортами на шпильке.

В кадре модель разместилась довольно вальяжно - раскинув руки и ноги, и прямо глядя в камеру с каменным спокойствием на лице.

Свежие кадры Онопко дополнила цитатой легендарной Коко Шанель: "Одевайся так, будто сегодня ты встретишь своего худшего врага".

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

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