Снежана Бабкина в прозрачных кружевах на голое тело показала свои ночные развлечения

Снежана Бабкина рассказала, как гадать на Старый Новый год / instagram.com/snezhana_babkina

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина поздравила фанатов со Старым Новым годом в необычной манере.

Артистка решила поделится обрядом, который проводит в ночь с 13-го на 14-ое января на протяжении последних 25 лет.

Свой рассказ она оставила под крайне заманчивым фото в Instagram.

На нем Бабкина позирует в изящном боди из синих кружев, лишь маленькие кусочки сплошной ткани прикрывают грудь и промежность, а также шелковом коротеньком халатике в тон. Из аксессуаров она выбрала строгую классику - две нитки жемчуга на шее.

Фото получилось очень живым и непринужденным - кадр сделан так, будто женщина случайно попала в объектив, выходя из ванной комнаты.

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Снежана Бабкина в нежных кружевах / instagram.com/snezhana_babkina

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