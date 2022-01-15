Снежана Бабкина в прозрачных кружевах на голое тело показала свои ночные развлечения

Она точно знает, как нескучно провести время.
Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса и тренер личного роста Снежана Бабкина поздравила фанатов со Старым Новым годом в необычной манере.
Артистка решила поделится обрядом, который проводит в ночь с 13-го на 14-ое января на протяжении последних 25 лет.
Свой рассказ она оставила под крайне заманчивым фото в Instagram.
На нем Бабкина позирует в изящном боди из синих кружев, лишь маленькие кусочки сплошной ткани прикрывают грудь и промежность, а также шелковом коротеньком халатике в тон. Из аксессуаров она выбрала строгую классику - две нитки жемчуга на шее.
Фото получилось очень живым и непринужденным - кадр сделан так, будто женщина случайно попала в объектив, выходя из ванной комнаты.
Читайте такжеГолый Сергей Бабкин искупался в снегу
Ранее Maruv образе соблазнительной куколки показала идеальную фигуру.
Другие интересные новости:
- Жена Бабкина на полу гостиницы показала свой шарм в полупрозрачном корсете
- Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины"
- Екатерина Бужинская засветила пышный бюст в "голом" купальнике
- Надя Дорофеева в полупрозрачном платье показала в каких нарядах ходит на свидания к мужу
- 52-летняя Дженнифер Энистон показала себя без одежды и макияжа