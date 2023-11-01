Слишком горячий Хэллоуин: Alina Pash снялась топлес

Алина Паш предложила актуальную альтернативу сладостям на праздник.

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Alina Pash топлес отпраздновала Хэллоуин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinapash

Украинская певица Alina Pash - мастер по части необычных костюмов. Ее сценические образы всегда притягательны и причудливо соединяют в себе современные модные веяния, футуризм и этнические мотивы.

Впрочем на Хэллоуин, когда принято наряжаться в различные костюмы, Паш решила пойти против традиций и избрала костюм Евы.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото топлес. Из одежды на певице была лишь светлая набедренная повязка. Обнаженное тело она прикрыла рукой и волосами.

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Алина Паш отметила, что на праздник в этом году ей не хочется ни костюмов, ни конфет. Своим снимком она решила привлечь внимание к благотворительному сбору для ВСУ на Херсонском направлении.

Что, стоит отметить, ей вполне удалось - почти 7 тысяч людей отреагировали на такой маркетинговый ход с игривой ноткой ню.

Alina Pash топлес отпраздновала Хэллоуин / instagram.com/alinapash

Ранее в Сети появились новые пугающие фото 47-летней звезды фильма "Американский пирог" Тары Рейд. Последние несколько лет артистке сильно достается от прессы из-за ее экспериментов с внешностью.

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