Слишком горячий Хэллоуин: Alina Pash снялась топлес

Украинская певица Alina Pash - мастер по части необычных костюмов. Ее сценические образы всегда притягательны и причудливо соединяют в себе современные модные веяния, футуризм и этнические мотивы.
Впрочем на Хэллоуин, когда принято наряжаться в различные костюмы, Паш решила пойти против традиций и избрала костюм Евы.
На своей странице в Instagram она опубликовала фото топлес. Из одежды на певице была лишь светлая набедренная повязка. Обнаженное тело она прикрыла рукой и волосами.
Алина Паш отметила, что на праздник в этом году ей не хочется ни костюмов, ни конфет. Своим снимком она решила привлечь внимание к благотворительному сбору для ВСУ на Херсонском направлении.
Что, стоит отметить, ей вполне удалось - почти 7 тысяч людей отреагировали на такой маркетинговый ход с игривой ноткой ню.
Ранее в Сети появились новые пугающие фото 47-летней звезды фильма "Американский пирог" Тары Рейд. Последние несколько лет артистке сильно достается от прессы из-за ее экспериментов с внешностью.
Также украинская певица Настя Каменских без макияжа засветила сочный бюст. Во время прогулки на природе певицу посетили размышления, которые она проиллюстрировала пикантным снимком.
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