"Слепо доверилась": Mamarika раскрыла интимные подробности своих первых родов

Mamarika / Пресс-служба Новий канал

Mamarika рассказала, что вопреки моральной готовности к родам, она была слегка напуганной, и ей пришлось довериться врачам.

Певица призналась, что действительно осталась в роддоме после обычного планового осмотра. Новоиспеченная мама сделала интимное признание.

Mamarika в Instagram впервые поделилась, что врачи были вынуждены сделать ей кесарево сечение.

"Стоит ли говорить, что я никогда даже не лежала в больнице за всю жизнь - поэтому было, мягко говоря, страшновато. Короче, я что ежик в тумане слепо доверилась супер-бригаде врачей и недаром - ведь в конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение", - поделилась артистка.

Mamarika / instagram.com/mamarika_official/

Она также рассказала, что "находится в вертикали" с первого дня:

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"В вертикали я с первого дня, в день операции я уже ходила, потому что так легче заживать. Я вообще потом раскрою вам все моменты как и все прошло", — пообещала MamaRika.

Напомним, что Mamarika родила 2 августа - еще 1 августа она сообщила, что осталась в роддоме на ночь.

Сразу после родов Mamarika показала трогательное фото их родильной палаты.