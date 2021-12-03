Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талией

Экс-"НеАнгел" сменила прическу - теперь у нее есть челка.
Бывшая солистка группы НеАнгелы Слава Каминская поделилась с поклонниками горячим фото со съемок.
На своей странице в Instagram певица опубликовала селфи в сногсшибательном образе.
Каминская сфотографировалась в синем блестящем топе с откровенным декольте, обнажившим ее плоский животик.
В целом, наряд подчеркивал пышную грудью и тонкую талию Каминской. Кроме того, девушка сменила прическу - теперь у нее есть челка.
"Третья съемка за день! Мне идет?", — спросила у фолловеров Слава.
Поклонники бывшего "неАнгела" заверили, что Каминская выглядит роскошно: "Вам очень круто с такой челкой, супер выглядите!", "Очень круто", "Невероятно идет", "Огонь", "Горячо".
Впрочем, некоторые посчитали, что другие цвета - чёрный, молочный, зелёный - больше идут Каминской.
Как сообщал Главред, ранее стало известно, что группа НеАнгелы с громом и молниями выясняет отношения.
Оказалось, что Слава Каминская и Виктория Смеюха "разошлись" не так мирно и цивилизованно, как пытались показать. "Черненькая из НеАнгелов" во всеуслышание заявила - для нее 15 лет работы бок о бок со Славой Каминской были наполнены издевательствами, склоками, избиениями и абьюзом.
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