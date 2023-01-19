Слава Каминская голышом снялась в клипе для новой песни

"Рыженькая из НеАнгелов" позже и сама поняла, что перестаралась с откровенностью.

Слава Каминская искупалась в ванной под песню Обіцяю / instagram.com/babaslavka

Украинская певица, бывшая участница девичьего поп-дуэта НеАнгелы, Слава Каминская активно работает над созданием украиноязычного репертуара. И хоть в быту от русского она пока не отказалась, творить на родном языке у нее получается очень хорошо.

Недавно она, совместно с участником 9 сезона шоу Голос країни Александром Тесленко, записала романтический трек Обіцяю. У песни пока нет клипа, поэтому его созданием Каминская решила заняться своими силами.

На странице артистки в Instagram появилось несколько коротких видеороликов, в которых Слава под свое музыкальное творение балуется в ванной полностью обнаженной.

Поклонники не ожидали увидеть столь откровенные кадры, но еще больше их удивило, кто же снимал Каминскую в чем мать родила. Ранее певица намекала, что у нее есть бойфренд, который сейчас защищает Украину.

Примечательно, что спустя несколько часов Слава удалила провокационный ролик из своих сторис. При этом само видео и его исчезновение артистка оставила без комментариев.

Слава Каминская искупалась в ванной под песню Обіцяю / instagram.com/babaslavka

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

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