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"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст

4 августа 2021, 02:16

Украинская певица NK похвасталась цветастым платьем, которое надела без лифчика.

Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских обожает естественность и не зажатость, а также тщательно следит за своим здоровьем и фигурой.

Поэтому девушка часто может сниматься голой или в очень пикантных нарядах.

Новую фотосессию Настя устроила в ярком платье, под которое не стала надевать лифчик. На фото в Instagram она радостно позировала, и продемонстрировала игривое радостное настроение и соблазнительные формы, которые были видны в нескромном декольте и разрезах.

Настя не упустила случай похвастаться шикарными ножками в босоножках на высоких каблуках и поразить своих поклонников наповал.

Она не стала подписывать снимки, оставив только массу сердечек.

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Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Шикарные ноги у вас, Анастасия, красотка", "Какая ты красивая", "Всегда яркая, неповторимая, красивая девочка", "Сладкая конфетка", "Нереальная", "Ты прекрасна, можно влюбиться" "Богиня", "Какая красочная", - пишут ей в комментариях.

Также она попозировала с Потапом в этом же шикарном наряде, похваставшись, какой у нее классный муж.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап / instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап / instagram.com/kamenskux/

Ранее Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом с отдыха с мамой Олей Поляковой.

Настя Каменских новости шоу бизнеса
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