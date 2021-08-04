"Сладкая конфетка": Настя Каменских без лифчика засветила шикарный бюст

Украинская певица NK похвасталась цветастым платьем, которое надела без лифчика.
Певица Настя Каменских обожает естественность и не зажатость, а также тщательно следит за своим здоровьем и фигурой.
Поэтому девушка часто может сниматься голой или в очень пикантных нарядах.
Новую фотосессию Настя устроила в ярком платье, под которое не стала надевать лифчик. На фото в Instagram она радостно позировала, и продемонстрировала игривое радостное настроение и соблазнительные формы, которые были видны в нескромном декольте и разрезах.
Настя не упустила случай похвастаться шикарными ножками в босоножках на высоких каблуках и поразить своих поклонников наповал.
Она не стала подписывать снимки, оставив только массу сердечек.
"Шикарные ноги у вас, Анастасия, красотка", "Какая ты красивая", "Всегда яркая, неповторимая, красивая девочка", "Сладкая конфетка", "Нереальная", "Ты прекрасна, можно влюбиться" "Богиня", "Какая красочная", - пишут ей в комментариях.
Также она попозировала с Потапом в этом же шикарном наряде, похваставшись, какой у нее классный муж.
Ранее Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом с отдыха с мамой Олей Поляковой.