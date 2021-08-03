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"Сладенькая": голая Снежана Бабкина свела с ума поклонников идеальным телом

3 августа 2021, 02:38

Жена Сергея Бабкина на своем примере показывает, как нужно учиться себя любить.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

Жена и концертный директор Бабкина Снежана занимается йогой и очень тщательно следит за телом. Она постоянно совершенствует свое тело, занимается йогой и учит других женщин любви к своему телу и любви к себе.

В своем Instagram Снежана показала откровенное фото, на котором позирует совершенно обнаженной на фоне дверного проема во время путешествия в Италию.

Снежана стала в дверном проеме, сексуально выгнувшись, держась за дверные косяки и выпнув женские прелести в прекрасном ракурсе.

"Когда вам станет грустно и одиноко, вспомните, что внутри вас около 100 триллионов клеток!!! И все они заботятся о ВАС! Отправьте свое негативное прошлое в корзину. Нажмите кнопку удалить! В нем нет смысла. Не сливайте туда свою энергию. И начните шаг за шагом прописывать новую программу! Эта программа запустит вашу новую Жизнь. И меньше планируйте будущую жизнь! Все планы обычно превращаются в ожидание. А когда мы постоянно ожидаем, мы тоже сливаем энергию, не видя подарков в настоящем моменте. Ожидание будущего истощает также, как и зависание в прошлом. В реальности есть только Сейчас! Увеличивай это "СЕЙЧАС"! Увеличивать можно коротенькими практиками - телесными, энергетическими, дыхательными, медитативными", - сказала она и объяснила, когда на марафоне сможет научить всех тому же.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

"ГАЛА" фото Сальвадора Дали, - пише Сергей под ее снимком.

"Захотелось сделать такое же фото, фигура - огонь", "Красивый загар", "Энергия зашкаливает", "Сладенька", "Шикарное фото и восхитительные и вдохновляющие слова. Благодарю", "Эротично", "Ох Снежана, ну какая Вы! Великолепная!", - пишут ей в комментариях.

Ранее бывшая жена Позитива впечатлила аппетитной фигурой, катаясь на доске

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